El partido seguirá como oposición firme, clara, crítica e inteligente…: MORENO

El partido seguirá como oposición firme, clara, crítica e inteligente, ya que hay un gobierno que no da resultados a nivel federal y no le cumple al pueblo de México, expresó el Presidente del PRI y de la COPPPAL.

Al tomar protesta a la nueva dirigencia del partido en Tlaxcala, encabezada por Noé Rodríguez Roldán y Mildred Vergara Zavala, aseveró que además de que no hay resultados, se desaparecieron programas fundamentales, y 2019 fue el año más violento.

El PRI entregó al país instituciones, estabilidad, paz y crecimiento. Ahora el partido debe retomar la voz que le corresponde, dijo el Gobernador Marco Antonio Mena.

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional y de la COPPPAL, Alejandro Moreno, tomó protesta hoy a la nueva dirigencia del instituto político en Tlaxcala, con Noé Rodríguez Roldán y Mildred Vergara Zavala, como Presidente y Secretaria General, respectivamente, y afirmó que para los priistas lo más importante son la paz, la armonía y la tranquilidad de las familias mexicanas, por lo que el PRI seguirá como una oposición firme, clara, crítica e inteligente, ya que hay un gobierno que no da resultados a nivel federal y no le cumple al pueblo de México.

En un acto al que asistió el Gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, dijo que, además de que no hay resultados, se desaparecieron programas fundamentales, y 2019 fue el año más violento en la historia del país.

Por ello, agregó, el PRI exige resultados claros a los gobiernos opositores al nuestro. Ratificó que “Morena es ave de paso. Nació ayer, gobierna hoy, y se irá mañana, porque le vamos a ganar”.

Recordó que desde Morena se impusieron los recortes más brutales en la historia del campo, al desaparecer apoyos fundamentales para los campesinos. Por eso, precisó, “el PRI tiene que estar en las comunidades, comunicando que no hay resultados y que nosotros estamos trabajando para convertirnos en una alternativa real para el 2021”.

Los priistas de Tlaxcala y de todo el país, dijo, deben tener en claro que sólo hablando todos los días, convirtiéndose en difusores de las buenas acciones de los gobiernos priistas, será como el PRI estará en condiciones de volver a ganar elecciones.

A los opositores y detractores del partido, que muchas veces quieren echarle la culpa al PRI de todo, les expresó que “en algo tienen razón”, porque el partido “es culpable de que millones de niñas y niños tengan educación gratuita; de haber construido el IMSS, de haber dotado de más de 7 millones de viviendas dignas a los trabajadores con el INFONAVIT, así como de construir el sistema de carreteras más grande y más moderno de América Latina y el sistema eléctrico más grande”.

Al expresar su reconocimiento al Gobernador de la entidad, Marco Antonio Mena Rodríguez, Alejandro Moreno expuso que el compromiso por un mejor México y por un mejor Tlaxcala, cuenta en el mandatario estatal con un liderazgo sólido, profesional, comprometido, con un hombre de experiencia, honesto, íntegro, que tiene claro que sólo dando resultados a Tlaxcala, al PRI le va a ir bien.

A la nueva dirigencia del Comité Directivo Estatal (CDE), encabezada por Noé Rodríguez Roldán, le exhortó a difundir que el PRI, cuando gobierna, da resultados a todos los ciudadanos. “Hay que difundirlo. Que este país lo construimos nosotros, el país que queremos construir para nuestros hijos. Difundan la obra de gobierno, y exijan a los gobiernos priistas, que son de nuestro partido, que sean honestos, que sean responsables y le cumplan a los ciudadanos. Que cumplan con sus compromisos”, dijo.

Agradeció la presencia de la senadora Beatriz Paredes Rangel, Secretaria Regional del CEN y ex Gobernadora de la entidad, y quien tuvo a su cargo la clausura de la Asamblea Estatal de Consejeras y Consejeros del partido.

Por su parte, el Gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, luego de resaltar que la presencia de Alejandro Moreno en la entidad fortalece al priismo tlaxcalteca, señaló que el Partido Revolucionario Institucional vive un momento de oportunidad, que está en el trabajo que realiza cada uno de sus militantes, para dar resultados en favor de la gente.

“El PRI entregó al país instituciones, estabilidad, paz y crecimiento. Ahora el partido debe retomar la voz que le corresponde. Es un reto grande, pero no solamente posible, sino indispensable y necesario. Alejandro Moreno tiene la responsabilidad de que la voz de nuestro instituto político se escuche en todo México. Y el gobierno estatal caminará en sincronía y haciendo equipo con el partido, porque tiene la responsabilidad de entregar buenas cuentas y resultados”, aseveró.

A su vez, Noé Rodríguez Roldán, después de rendir la protesta estatutaria, afirmó que hoy inicia una nueva etapa de fortalecimiento del partido, y destacó que el PRI estará del lado de las causas de la sociedad, cerca de sus militantes, porque no puede permanecer aislado y al margen, cuando se recortan programas tan importantes como los destinados al campo, el Prospera, las Estancias Infantiles, y hay preocupación de las familias que tienen enfermos terminales, porque se canceló el Seguro Popular de Salud.

Agregó que “cuando el gobierno actúa mal, hay consecuencias, pero cuando el partido gobierna bien, debe ser beneficiado. Marco Mena es un activo en el estado y todo el priismo tlaxcalteca, con compromiso y entusiasmo, lo respalda. Vamos con el ánimo de ganar en 2021, para ser el gran equilibrio en nuestro país”.

A la Asamblea Estatal de Consejeras y Consejeros del PRI acudieron los ex gobernadores Tulio Hernández y Samuel Quiroz de la Vega, en tanto que el Presidente del CEN asistió al evento acompañado por Mariano González Aguirre, Secretario de Atención para Estados en Oposición, y Pablo Angulo Briceño, Secretario Técnico del Consejo Político Nacional.