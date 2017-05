Posted by Hector

El IIAMA desarrolla una metodología que prioriza las potenciales inversiones en seguridad de presas

Adrián Morales, investigador del IIAMA-UPV (Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València) (España) durante su etapa doctoral y director técnico de la consultora iPresas, ha desarrollado una metodología que permite que los gestores de presas prioricen las inversiones en sistemas muy complejos y con muchas actuaciones diferentes, promoviendo una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos.

Este trabajo es resultado de su tesis doctoral titulada: “Evaluation of the impact of risk reduction indicators and epistemic uncertainty in dam safety governance” dirigida por el investigador del IIAMA, Ignacio Escuder y el ingeniero, Armando Serrano. La investigación se engloba en la corriente de estudio de análisis de riesgos aplicada a la seguridad de presas, que analiza los fallos que pueden ocurrir en la infraestructura y proporciona una radiografía completa de su estado real.

El objetivo principal del estudio es disponer de un mayor conocimiento sobre el estado de cada una de las presas que conforman el sistema, para prevenir cualquier tipo de desbordamiento, erosión o deslizamiento en dichas infraestructuras. Para ello, se ha desarrollado un sistema de ecuaciones numéricas, que analizan los resultados de los cálculos de riesgo y ayudan al gestor a optimizar sus recursos y aumentar la seguridad.

De este modo, se han examinado 27 presas y 93 potenciales medidas de inversión, en las que se ha evaluado no solamente el efecto de las inversiones estructurales para mejorar la seguridad de la presa, sino también el efecto de otras inversiones como planes de gestión de emergencias, mejoras en la gestión de compuertas y estudios para mejorar el conocimiento disponible sobre la presa, tal y como detalla el consultor de iPresas, Adrián Morales

“En el diseño de la metodología hemos tenido en cuenta una serie de factores que nos ayudan a analizar la necesidad de aumentar el conocimiento que disponemos sobre el sistema de presas antes de realizar grandes inversiones. Por este motivo, la metodología desarrollada permite analizar la necesidad de realizar más sondeos geotécnicos, para conocer el estado en que se encuentra la cimentación de la presa, o mejores estudios hidrológicos, para disponer de mayor información acerca de las avenidas que entran al embalse y cómo afectará el cambio climático”, explica el Dr. Morales.

[Img #43579]

(Foto: IIAMA)

Por todo ello, Adrián Morales señala que el resultado de su proyecto actúa como “una herramienta de soporte a la decisión”, que permite al técnico realizar una gestión “más informada, global y eficiente” al disponer de mayor información sobre el sistema. De hecho, recuerda que se deben sopesar todas las posibilidades ya que muchas de las actuaciones estructurales en este tipo de infraestructuras conllevan una elevada inversión económica.

Las presas son infraestructuras vitales para el abastecimiento, por lo que un fallo podría tener importantes consecuencias a nivel social y económico. En España existen actualmente más de 1200 grandes presas en explotación, muchas de las cuales fueron construidas en las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo XX con criterios de seguridad menos exigentes que los actuales y que además se están acercando al final de su vida útil.

Por ello, la metodología desarrollada por Adrián Morales representa una gran oportunidad para realizar una mejor gestión de las inversiones en seguridad de presas en un momento en el que estas inversiones son cada vez más necesarias y los recursos disponibles son escasos.

iPresas es una empresa de base tecnológica y spin-off de la Universitat Politècnica de València, cuyo ámbito de actuación es el apoyo a la gestión integral de riesgos de inundación y de la seguridad de presas y otras infraestructuras críticas.

Este apoyo se basa en el desarrollo de modelos de riesgo y la aplicación de técnicas de análisis de riesgos, así como el desarrollo de software que cubra dichas necesidades. El equipo de ingenieros de iPresas, con una experiencia de más de 20 años trabajando en el sector de la seguridad de presas y la gestión de riesgos de inundación, ha desarrollado una innovadora metodología para el cálculo y modelado de los riesgos por inundación, pudiendo ofrecer una información de gran valor añadido para la toma de decisiones en la gestión de la seguridad.

Actualmente, los ingenieros de iPresas se encuentran trabajando en numerosos proyectos internacionales en países como Brasil, India, Argentina y Estados Unidos, trabajando además para entidades internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. En estos proyectos, están aplicando esta metodología de análisis de riesgos para realizar una gestión más eficiente de la seguridad de presas, debido a la importancia de estas infraestructuras para el desarrollo humano. (Fuente: IIAMA)