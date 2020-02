Posted by Hector

EL DOBLE DISCURSO DE MORENA ¿SOMOS O NO SOMOS?

Morena va contra la privatización de servicios públicos y…

En Caborca se la aventaron con el alumbrado público

Por: José Alfredo Gastélum Rocha.

Caborca, Sonora, febrero del 2020.- Disculparán ustedes mi ignorancia en el tema, pero por favor ¿Qué alguien me explique?…

Resulta que la famosa cuarta transformación de Morena, o más bien de López Obrador, que pa’l caso es lo mismo, tiene, en el caso de Sonora, su página WEB: http://www.lacuartaensonora.com

Y en este link: http://www.lacuartaensonora.com/2020/01/27/cancelacion-de-alumbrado-publico-una-derrota-del-neoliberalismo-en-sonora/

Publican un artículo donde se refieren a la “cancelación de alumbrado público en Hermosillo”, como una derrota del neoliberalismo en Sonora. Sin quitarle ni ponerle, les comparto dicha publicación:

Cancelación de alumbrado público, una derrota del neoliberalismo en Sonora

La cancelación de la concesión de alumbrado público en Hermosillo es uno de los primeros pasos que dan los gobiernos municipales de Morena para cambiar la política neoliberal y de corrupción municipal que promovió el beltronismo.

Desde 1996 con el intento fallido de privatización del servicio de agua potable en Navojoa, se inició una batalla que perdura hasta nuestros días en múltiples municipios por defender su patrimonio.

Es cierto que, con el uso de prácticas autoritarias de las mafias empresariales y políticas del PRIAN, en Sonora se logró avanzar sistemáticamente la agenda de privatización en buena parte de los servicios públicos municipales.

Ejemplos sobran. Los servicios de recolección de basura en Cajeme, Guaymas y Peñasco. El tratamiento de aguas en Hermosillo y Peñasco. El alumbrado público en Hermosillo, Cajeme, Obregón y más recientemente en Peñasco y Caborca.

Son apenas algunos de los muchos ejemplos de la herencia política neoliberal en los municipios que dejo el bipartidismo y beltronismo en Sonora.

Es en este contexto en el que hay que entender la importancia de la cancelación del alumbrado público. Importa no sólo para Hermosillo sino también para que todos los gobiernos municipales de Morena, sin excepción, impulsen una revisión y rendición de cuentas de las concesiones con las que en ese período se privatizaron servicios públicos urbanos.

Más aún, esta decisión debe convertirse en un primer paso hacia ese municipalismo democrático que Morena está llamado a impulsar en todo el país. Uno que tiene la obligación de revertir cada una de las concesiones corruptas que se asignaron en la triste noche neoliberal. Uno que tiene la obligación de defender el patrimonio común de nuestras ciudades.

La remunicipalización del servicio de alumbrado público en Hermosillo es una muy buena noticia para el nacimiento de un nuevo municipalismo que supere la política de privatización y pillaje. Ya es hora de que los neoliberales sonorenses rindan cuentas.

El doble discurso de “Morena” ¿somos o no somos?.-

Esa es la publicación al mero estilo “Morenista” de descalificar todo lo que no haya nacido como idea de ellos, intentando de paso, dar una cátedra sobre la corrupción que promueve la política neoliberal y la política de privatización de los servicios públicos municipales a través de lo que ellos –los “morenos” de la 4ª transformación- llaman “las prácticas autoritarias de las mafias empresariales y políticas del PRIAN”.

Y aunque usted, igual que yo, no estemos de acuerdo con eso de que privaticen los servicios públicos municipales; llama poderosamente la atención el manejo mediático con un doble discurso que manejan los “morenistas”, haciendo agrias críticas a lo que ellos llaman la política neoliberal, pero por otro lado, realizando esas mismas prácticas.

Las luminarias en Caborca.-

Es el caso de las famosas luminarias en Caborca, donde a jalones y estirones, pero el Ayuntamiento logró que le autorizara el Congreso del Estado la concesión del alumbrado público a una empresa privada, y conste que los diputados de morena son mayoría en el congreso.

O sea que en Hermosillo, ahora gobernado por Morena, le dieron pa’ atrás ya estando concesionado el alumbrado público, y la cuarta transformación lo celebra como el gran logro en contra de la política neoliberal; mientras que en Caborca, también gobernado ahora por Morena, hicieron hasta lo imposible para concesionar el alumbrado público a una empresa privada, donde la empresa instalará poco más de 6 mil luminarias y el Ayuntamiento tendrá que pagar algo así como 70 millones de pesos en “cómodas” mensualidades durante diez años.

Esto generó la polémica en el pueblo a través de la prensa, radio, y por supuesto en las redes sociales, discutiendo que estaban endeudando a las administraciones siguientes, que no podían costar tanto las 6 mil lámparas, que era un negocito entre el ayuntamiento y la empresa, y una serie de dimes y diretes.

Sin embargo, al margen de esas discusiones, destacamos el manejo de la información en un doble discurso de los morenistas, que critican situaciones que ellos mismos ponen en práctica.

La cuarta transformación de morena dice el haber logrado la cancelación del contrato de alumbrado a una empresa privada en Hermosillo, es una derrota del neoliberalismo en Sonora; y resulta que el ayuntamiento morenista en Caborca, luchó y luchó hasta que el Congreso del Estado –también morenista- les autorizó privatizar el alumbrado público.

Así pues, que morena va contra la privatización de servicios públicos y… en Caborca se la aventaron con el alumbrado público… ¿Entonces? ¿Es o no es un doble discurso de morena? ¿Somos o no somos?… Nos vemos… o nos escribemos…