Posted by Hector

El Cáncer es curable si se detecta a tiempo

Arranca Agrupación George Papanicolaou acciones en el mes de la lucha contra El Cáncer

Sensibiliza su capacidad de convocatoria

La Agenda

Por: Héctor Martínez

Este lunes 03 de octubre una de las mejores instituciones en el mundo dio oficial arranque a las actividades de Sensibilización en la lucha Contra el Cáncer. La Agrupación George Papanicolaou en esta ciudad y con presencia en toda la región, llevó a cabo un emotivo acto que busca seguir generando conciencia entre la población para detectar a tiempo esta terrible enfermedad que tiene mucho tiempo afectando principalmente a las mujeres.

En los testimonios que fueron plasmados por quienes tuvieron uso de la voz, se habló de la importancia de afrontar el miedo y hacerle frente. Es mejor detectar a tiempo y poder dar la batalla que ignorarlo y que ya no tenga remedio.

Las mujeres que tienen décadas luchando por que se acaben los fallecimientos debido al cáncer, siguen dando muestras de su capacidad de convocatoria y en esta ocasión no fue la excepción, y no es para menos, hay cientos de vidas que fueron salvadas y muchas que no fueron a tiempo a solicitar ayuda. Muy loable su actividad y merecen ser escuchadas y apoyadas.

El reconocimiento a las autoridades por facilitar su actividad, ya que para la agrupación, no fue, es ni será lucrativa, al contrario es y seguirá siendo un brillo angelical en tiempos difíciles.

El Cáncer es curable si se detecta a tiempo.

Módulo de la Agrupación en Caborca 6373721415. Privada del Sol No. 75 entre Ave. “A” y “B”, Col. Doctores, H. Caborca, Sonora.

Fotografía: Art. 7mo El Observador