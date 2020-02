Posted by Hector

Disfraza Cuerpo Edilicio aumento de sueldo sin justificación

Librado Macías es el mejor «Librado»

-La planilla mayor que rige los dineros del municipio acordó darse ‘motivación laboral’ con un indebido aumento disfrazado, contraviniendo eso de la pregonada austeridad, eso sí y muy bien,,…. pero solo que usando un serrucho como tijeras bigoteras, usted malíciela….

Por Marco A. Manríquez

www.codigo07.com

FB: Frecuencia Informativa de Sonora

Ya no nomás son las quejas en contra de la continua inseguridad pública que priva en este municipio, sino que siguen las denuncias acumulándose en torno al mal manejo del erario caborquense, por los encargados de administrarlo cabal y óptimamente. Y eso sí lo están haciendo, pero no precisamente para beneficio y/o beneplácito ciudadano, sino del propio. O pregúntenle, sin que se ofendan, a los representantes de Cabildo, toda vez que entre todos llevan acumulados en aumentos disfrazados de: vales de despensa, gasolinas y otros gastos no preservativos, (aclaro, de preservar, no de esos de látex, de los que ustedes creen…. mal pensadotes); gastos éstos por la nada despreciable cantidad hasta septiembre pasado, de 350 y tantos mil pesos, sin que hasta el momento de redactar esta su Columna del Tigre Blanco se haya justificado tal acción, ni aprobado por el Cabildo anterior, según la normatividad existente y mucho menos dado a conocer a la opinión pública, contraviniendo el asiduo sonsonete de gobernar con austeridad, ….. si tá güeno ¿y la Cheyene apá?…..

Por lo tanto y como lo establece la misma Ley Municipal, esos egresos tendrán que retornarse íntegramente e ingresar a las arcas de Tesorería Municipal, de no justificarse en tiempo y forma. De cómo, cuándo, y dónde fueron ejercidos, dependiendo de la objetividad y tramitología utilizada para acceder a tales recursos, a menos de que los ciudadanos sigámoslo permitiendo, independientemente de quien o cual partido esté al frente de la administración.

Por tal motivo al ver que estas denuncias en cascada no cesan, ni son solo llamarada de petate o golpeteo político, como luego lo quieren justificar, ya que son muchísimas; nos apoyamos un poco en las instituciones de Transparencia Informativa, instauradas para tal efecto, y han salido a flote cosas interesantes como ésta en la que si bien el alcalde Librado Macías es el mejor «LIbrado» ya que su sueldo y aumento mínimo lo destina directamente a apoyos ciudadanos, no deja de ser el representante de la Comuna y por ende el responsable de lo que se fragua frente a él y también a sus espaldas. Cosa ésta última muy verídica, según las malas y viperinas lenguas quienes vaticinan que al final de la administración dejarán al bientencionado Librado bailando «La Raspa con un viejo barrigón», pero en modo Solo.

Por hoy es todo, deseando que pueda videoescucharnos nuevamente la próxima semana Primero Dios.