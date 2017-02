Posted by Hector

Discriminación en EU le abre puertas laborales a Adriana Fonseca ¡en México!

Luego de que Adriana Fonseca denunciara a través de redes sociales que fue víctima de racismo y discriminación en un casting para un comercial en Estados Unidos, y por consiguiente volverse tendencia, le trajo beneficios.

La veracruzana reveló en entrevista con el programa Hoy que lo hizo sólo para liberar su impotencia y compartir su amarga experiencia con sus fans, sin imaginar el impacto que tendría.

“Fue realmente un momento de desahogo, para sacar esa frustración y esa humillación que tenía en ese momento y yo tengo una comunicación muy bonita y muy fuerte con mis fans, entonces fue directamente para mi “fonsecafamily” como yo le llamo, fue como un grito desesperado”, comentó la actriz de 37 años.

Al respecto sobre su denuncia, Adriana Fonseca se dijo sorprendida, pues las ofertas laborales en México se le abrieron.

“Pues sí, o sea, me llamaron para un evento que pudiera ir a México, también me llamaron para una fundación para poder hacer algo, y la verdad que no lo hice intencionalmente”, puntualizó la ojiverde.