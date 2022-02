Posted by Hector

DETONAR PIROTECNIA, SE DEBE CONSIDERAR COMO CRUELDAD ANIMAL: ELY SALLARD

- Propone GPPRI reformar Ley de Protección Animal

Hermosillo, Sonora, 3 de febrero 2022.- Para que la detonación de pirotecnia ruidosa sea considerada como un acto de crueldad animal, es necesario realizar adecuaciones a nuestro marco normativo, es por ese motivo que la Diputada Ely Sallard, a nombre de la Fracción Parlamentaria del PRI, propuso reformar diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales y el Código Penal, ambos ordenamientos el Estado de Sonora, además de precisar que las diligencias de inspección y vigilancia se realizarán por conducto de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.

“Las mascotas se han convertido en un miembro más de la familia, cada día son más valoradas, pues más allá de brindar diversión y compañía, su presencia tiene un impacto positivo en la salud física y mental de las personas, haciendo que la calidad de vida y la sensación de bienestar aumente. Son muchos los beneficios de tener una mascota, pero también existen obligaciones al adoptarlos, la principal es la protección de su salud tanto física como emocional” expuso la legisladora Sallard Hernández.

Agregó, que según expertos veterinarios, los ruidos de las explosiones de los juegos pirotécnicos generan pánico y estrés en los animales, pudiendo ocasionarles infartos cardíacos y en algunas ocasiones la muerte, ya que no son capaces de racionalizar el miedo. El oído de muchos animales es considerablemente más sensible que el humano, por lo que las explosiones de fuegos artificiales no solo les resultan más perturbadoras, sino que les pueden dañar gravemente su capacidad auditiva.

Las más recientes cifras del C5 informan que en Sonora, a diario se reportan 4 casos de maltrato animal al 911. Tan solo del mes de enero al 8 de diciembre del 2021, en el estado se registraron 7 mil 749 reportes relacionados con animales, de los cuales mil 371 corresponden a casos de maltrato.

“Es así que la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sonora tiene como finalidad erradicar la crueldad, conservar y mejorar el medio ambiente y la ecología en la que se desarrolla la vida de los mismos, además establece que causar sufrimiento, dolor innecesario o estrés a un animal se considera como crueldad, es por demás evidente que la pirotecnia causa sufrimiento, estrés y dolor innecesario a nuestras mascotas, por lo que el detonar pirotecnia, se debe considerar como crueldad animal” puntualizó Ely Sallard.