Posted by Hector

DENUNCIAN TAXISTAS A DIP. CARLOS NAVARRETE

POR SOLAPAR ILEGALIDAD

Agua Prieta, Sonora.- Taxistas de esta frontera tomaron la avenida principal del cruce de la garita México-Estados Unidos, en protesta contra varias unidades que de forma ilegal prestan el servicio solapados por el diputado Carlos Navarrete.

Los manifestantes con pancartas alusivas a la acción que lleva a cabo el legislador y que afecta directamente la economía de quienes de manera regular realizan la actividad, lanzaban consignas como: “Saca las manos Charly Navarrete”, “No más abuso de poder”, entre otros reclamos.

Pedro Manzo Ibarra, dirigente municipal de la CTM, organización a la que pertenecen los concesionarios del servicio de alquiler, consideró que en estos momentos la economía del municipio no está en condiciones de contar con una flotilla mayor y mucho menos si son unidades que en su momento causaron baja.

“El diputado Carlos Navarrete está equivocándose solapando a personas que se conducen en la ilegalidad para ofrecer el servicio, convirtiéndose en una competencia desleal para los compañeros Concesionarios que tienen años en la actividad, aunado a ello alguno de los que apoya el diputado tienen procesos penales, que debería de investigar”, expresó.

Los taxistas coincidieron en demandar que se respete el número de unidades que se encuentra formalmente en servicio y no se ofrezcan nuevas concesiones pues la economía del municipio no se encuentra en condiciones.