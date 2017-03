Posted by Hector

Denuncia PAN uso electoral de programas sociales

En el Estado de México, Coahuila y Nayarit se ha detectado a funcionarios priistas desviando recursos públicos para favorecer a su partido.

· Gobernadores y funcionarios federales han intensificado la entrega de apoyos, que van desde anuncios como la construcción de hospitales y viviendas, hasta el reparto de tarjetas de débito y laptops.

El Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, adelantó que en los próximos días se presentarán denuncias en contra de gobernadores y funcionarios federales priistas que se han dedicado a repartir apoyos y prometer diferentes beneficios a habitantes de las entidades que tendrán elecciones, con el claro objetivo de condicionar el voto a favor del PRI.

Por ejemplo, dijo, en el Estado de México, una vez que iniciaron las precampañas, se intensificó la presencia de funcionarios federales en la entidad y el mismo gobernador inició el reparto de diversos beneficios, que lo mismo van desde depósitos en tarjetas La Efectiva –por más de 54 millones de pesos en menos de dos meses-, a reparto de vales de útiles escolares para el ciclo 2017-2018, laptops, subsidios agrícolas, entre otros.

Ricardo Anaya detalló que el gobierno federal ha pautado de manera desproporcionada, en medios electrónicos, propaganda sobre obras hechas en el Estado de México, lo que constituye una violación a los principios de austeridad, gasto programado y federalismo, además de una violación a los artículos 41 y 134 de la Constitución.

“En el Estado de México lo mismo vemos a secretarios de Estado o al Presidente de la República haciendo campaña a favor del PRI, que al gobierno estatal entregando tarjetas de débito y descuentos, despensas, herramientas, lentes, semillas, computadoras, ambulancias, vales para útiles escolares que podrán hacer efectivos pasadas las elecciones, repartiendo becas, estufas, cobertores, bastones, uniformes, créditos hipotecarios y personales, prometiendo análisis clínicos y anunciando que equipará las escuelas que durante prácticamente toda su gestión no recibieron este tipo de beneficios, todo a cambio de la copia de la credencial de elector”.

Entre los secretarios de Estado que han acompañado al gobernador mexiquense están el de Gobernación, de Educación Pública, Salud, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como el director del IMSS y el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

En Coahuila, hay reportes del reparto de tinacos, despensas y pintura en las colonias populares, así como el anuncio de la Sedesol para adelantar los apoyos de los programas en la entidad, como 65 y más y Prospera.

En esta misma entidad, en semanas anteriores se presentó una denuncia contra el precandidato priista Miguel Riquelme, por presunto desvío de apoyos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para uso electoral, luego de que fueron encontrados diversos materiales de este Fondo en una bodega privada, y que originalmente estaban destinados a apoyar a las familias afectadas por las lluvias de septiembre del año pasado.

En Nayarit también hay evidencias de intentos de los priistas por comprar el voto, a través del condicionamiento de los programas sociales, así como una intervención inadecuada de funcionarios públicos para favorecer al candidato del PRI.

“Acción Nacional no les dejará pasar ni una sola a los priistas tramposos. Además de hacer las denuncias correspondientes, hacemos un llamado a la población para no dejarse intimidar ni chantajear. Independientemente de los regalos o apoyos que reciban, los ciudadanos de Nayarit, Coahuila y Estado de México son libres de votar por el partido o candidato de su preferencia”, concluyó.

La ley en materia de delitos electorales establece una pena de hasta 9 años de prisión para el servidor público que condicione el cumplimiento de programas gubernamentales a la emisión del sufragio en favor de un candidato, y hasta 7 años por uso indebido del listado nominal de electores.