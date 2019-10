Posted by Hector

De la austeridad a lo superfluo @BeatrizGMuller

Cooperativa Verbal

Algo difícil va estar el tema de los recursos para la actual administración municipal de Caborca ya que cuando salieron los primeros dineros del tan jaloneado Fondo Minero, los gobiernos federal y estatal buscaron con el pretexto que quieran ustedes, apreciados lectores de esta cooperativa verbal, recortar los demás fondos que se usan para obra y fue así que poco hizo brillar el famoso fondo pues se fue a inversiones de obras como pavimentación. El caso es que hoy ya inician los problemas pues la luna de miel entre votantes y gobierno está por iniciar con una crisis. Muy contentos los caborquenses por la presencia de personalidades de la política nacional y estatal en un primer evento sobre archivos que tuvo la presencia de la primera dama de México la Doctora Beatriz Gutiérrez que sin lugar a dudas hay niveles y Caborca sonó a nivel nacional e incluso podría decirse a niveles internacionales. Algunas fallas a resaltar y que hubieran hecho un evento de cien de no cometer esos errores los organizadores. Una falta de atención política al no esperar a la primera autoridad estatal e iniciar el recorrido por el templo histórico. Cinco minutos que siguen dando de que hablar y la Gobernadora tuvo que ser recibida por un civil. En efecto y el hijo del Presidente se dio cuenta de la llegada de la primera autoridad y sin anuncio ni nada la acompañó al interior. Desde luego algún propio o impropio se dio a la tarea de avisarle al Presidente, al que tiene el puesto de elección, que había llegado la Gobernadora, si la segunda mejor calificada en México de los mandatarios estatales, estaba arribando y con excusas mil se disculpaba por ambas situaciones al no estar para darle el recibimiento y haber iniciado sin ella, la que iba a inaugurar. Por otro lado para los que conocemos un poco de mobiliario resulta que no sabemos, pero lo vamos a saber cuanto fue el costo de la renta de sillas de madera para los invitados y sillas Tiffany para el presídium. Hazme el favron-cabor la presencia de una mujer del ámbito nacional y con el discurso de su marido de una «4ta transformación» AUSTERA y posando al lado de una silla de marca que su costo puede llegar a ser por los dos mil quinientos pesos cada una. Un gran tache para la organización de este evento pues se contrapone con las fuertes necesidades que la actual administración tiene con calles con miles de baches, fatal drenaje, etc., etc. La próxima semana veremos algunos otros datos que también fueron relevantes.