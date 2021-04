Posted by Hector

Daremos voz a las comunidades rurales: PRECIADO

El candidato de la alianza Ramón Preciado inicia campaña en la comunidad de La Y Griega

Delegación P.E.C.- El candidato de la alianza PRI PAN PRD, Ramón Antonio Preciado Gonzáles, inició su campaña de proselitismo en la delegación Plutarco Elías Calles (La Y Griega), acompañado de la totalidad de los miembros de su planilla así como del Químico Daniel Salazar Ballesteros, candidato a la diputación local del tercer distrito.

Ante cientos de pobladores de las comunidades rurales, Preciado González se comprometió a dar voz a las comunidades y respetar sus decisiones respecto al nombramiento sus representantes, porque nadie más que sus pobladores, saben quién los puede representar dignamente.

Así mismo, señaló que Caborca y sus comunidades no pueden seguir con la incertidumbre de la inseguridad, es momento de actuar, por eso levante la mano para encabezar este proyecto, sacrificando parte de mi tempo en mi empresa y en mi familia, pero Caborca lo vale, precisó.

Al continuar con su mensaje dijo “me han dicho que me voy a manchar al entrar a la política, pero yo les digo que mis padres me enseñaron el valor de la honestidad, así como respetar a la gente y hablarle de frente”.

Precisó además, que contempla un plan para dotar de servicios básicos a las comunidades, donde en el caso de la Y Griega, el drenaje en las áreas que no lo tienen, será sin ningún costo para las familias, pues es asunto de salud, terminó.

Por su parte el químico Daniel Salazar candidato a diputado local, dijo que de la mano con el municipio en necesario impulsar el desarrollo de todas las comunidades, de igual manera, se pronunció por respetar la decisión de los pobladores a la hora de elegir sus representantes, como el caso del comisario de La Y Griega.

Desde el congreso dijo, podemos gestionar e impulsar programas que vengan a solventar muchas de las necesidades de la gente de la costa agrícola del municipio, terminó.

Antes del evento los candidatos acompañados de sus equipos recorrieron los puestos en el tianguis del poblado, donde fueron recibidos con gran aceptación, además de recibir algunas peticiones de los locatarios.