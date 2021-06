Posted by Hector

Dan banderazo de inicio a la pavimentación en la avenida Antimonio

H. Caborca, Sonora.- …

Acompañadas por vecinos del sector, autoridades municipales encabezadas por el alcalde Librado Macías González, dieron el banderazo oficial para el inicio de las obras de pavimentación de la avenida Antimonio, entre las calles Tercera y Sexta, que incluye el cambio de la infraestructura hidráulica y trabajos de nivelación en el entronque de la calle Obregón para un mejor desfogue de aguas en temporadas de lluvias.

El presidente municipal, Librado Macías González, comentó sentirse satisfecho por cumplir su compromiso con los vecinos del lugar y, aunque estimó que las obras tal vez no terminen antes que su administración, aseguró que estará al pendiente de que se realicen de la mejor manera, tanto en las instalaciones de agua y drenaje como en el tendido de la carpeta asfáltica. “Aunque no me toque entregarla, prefiero que la obra se haga bien, como debe de ser” señaló al tiempo que afirmó que en Tesorería ya se tiene la totalidad de los recursos para la ejecución.

Ricardo Monge Martínez, director de Obras Públicas Municipales, explicó que la obra se realizará con la aplicación de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Faism) por 3 millones 299 mil 606 pesos para la construcción de 4 mil 700 metros cuadrados de pavimento a base de carpeta asfáltica, 760 metros lineales de guarniciones y 720 metros cuadrados de banqueta de concreto.

Las obras incluyen los trabajos previos, la renovación de 390 metros lineales de la red de agua y drenaje como se viene haciendo en cada obra de pavimentación durante la actual administración, así como 30 tomas de agua potable y las correspondientes descargas de drenaje, para evitar futuras reparaciones o rupturas del pavimento al contar con la red hidráulica totalmente rehabilitada.

Los señores Leobardo Grijalva León y Guillermo Garibay Salgado, agradecieron en nombre de los vecinos por la respuesta del actual gobierno a una petición que venían haciendo desde hace 25 o 30 años para tener una mejor vialidad y resolver el problema de inundaciones que sufren entre las calles Obregón y Sexta, problema que se originó cuando hace años se elevó la calle Obregón al construir el bulevar que va de la avenida T a la Sonora.