Posted by Hector

Cumple Gobernadora Pavlovich con abastecimiento de agua en Pitiquito

-En Caborca pone en marcha instalaciones educativas

Pitiquito, Sonora.- Mejorar la calidad de vida de los sonorenses seguirá siendo el objetivo principal de quienes trabajan en el Gobierno del Estado, destacó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al entregar obras de abasto de agua a los vecinos de Pitiquito, e infraestructura educativa para los habitantes de Caborca.

En la comunidad La Estación, municipio de Pitiquito, la Gobernadora Pavlovich entregó la línea de conducción, tanque de almacenamiento y reequipamiento de pozos para abasto de agua, una obra que requirió una inversión de 13.70 millones de pesos, y que responde a la petición de sus habitantes, quienes tenían dificultades para contar con el vital líquido en sus hogares.

Con esta obra, se beneficia a la totalidad de la población de ese municipio, más de 12 mil habitantes no contaban con el servicio de agua potable en forma constante.

“Sé que esta obra es muy importante para Pitiquito, podemos hacer muchas cosas, podemos pavimentar, hacer placitas, pero si la gente no tiene agua no tiene nada, no hay desarrollo económico, no se vive con dignidad”, señaló.

La Gobernadora Pavlovich resaltó la importancia de dar cumplimiento a los compromisos contraídos, y en el caso de su gestión, a casi tres años de administración se han completado más de la mitad de las responsabilidades con los ciudadanos.

“Llevo 67 de los 100 compromisos que establecí en mis seis años, es decir, voy más allá de la mitad de mi meta, mucho más allá a menos de lo que llevo de Gobierno, porque la palabra empeñada de una mujer sonorense vale mucho, y como dice mi madre, si tú das tu palabra cúmplela”, refirió.

El Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Ricardo Martínez Terrazas, expuso que con la puesta en marcha de esta obra, se dotará del servicio de agua a todos los ciudadanos del municipio, en los próximos 15 años.

“Lo más importante, más que el monto de la inversión, es el gran apoyo y la gran obra que se hace en este caso de más de 15 años que estaban sufriendo en la parte del agua, alrededor nomas del 60 por ciento de Pitiquito tenía un suministro más o menos normal y la otra parte no, con esto solucionamos completamente el problema”, informó.

El Presidente Municipal Gumercindo Ruiz Lizárraga, agradeció a la Gobernadora Pavlovich por la puesta en marcha de la obra de distribución de agua para los ciudadanos de Pitiquito, al ser un anhelo de muchos años.

“Es una obra sentida, y una obra que hace mucho tiempo no se daba aquí en Pitiquito, de una gran inversión y de lo que significa para nosotros”, comentó.

En representación de los beneficiados, la señora Ana Sofía Picos, dijo que se solucionaron los problemas de abasto de agua de muchos años para los habitantes de la comunidad, y fue un compromiso contraído por la Gobernadora Pavlovich que se vio cumplido.

“Hoy vemos esto como una realidad, por eso estoy aquí, para agradecer a nombre de toda la comunidad de Pitiquito, era un problema que teníamos muchos años sufriendo”, expresó.

*Nuevas instalaciones en plantel CECyTES Plutarco Elías Calles

En el plantel CECyTES Plutarco Elías Calles, municipio de Caborca, la Gobernadora Pavlovich entregó tres edificios consistentes en dos aulas, construcción de edificio para laboratorio de análisis y tecnología de alimentos, y uno más para área técnica y biblioteca, con una inversión de 7 millones 328 mil 881.88 pesos.

Además, se comprometió a entregar un camión para la movilidad de alumnos y personal docente, el cual estará disponible en un plazo máximo de 30 días.

Presentes: Claudia Yaneth García, Presidenta Municipal de Caborca; Yalia Salido Ibarra, Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa; y Amos Benjamín Moreno Ruiz, Director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora.