@CTMSONORA VA POR 15% DE AUMENTO

CTM SONORA DEMANDARÁ NO MENOS DEL 15% DE AUMENTO SALARIAL.

ASIMISMO ANUNCIA HUELGA DE TRANSPORTE URBANO ESTE 11 DE DICIEMBRE.

Durante la Asamblea Estatal Plenaria (AEP), los Cetemistas acordaron que las revisiones de Contrato Colectivo de Trabajo que inician en el presente mes, se rijan por un piso mínimo salarial del 15%, además, determinó estallar la huelga del transporte urbano, el día 11 de diciembre a las 5 de la mañana por incumplimiento del gobierno del estado y las nuevas empresas a los trabajadores del volante en Hermosillo.

El líder estatal de la CTM, Javier Villarreal Gámez, anunció los acuerdos tomados por la AEP, celebrada en el Puerto de Guaymas el 29 y 30 de noviembre, acompañado de secretarios generales y delegados sindicales, entre los que se encontraba el dirigente del sindicato de operadores del tra.nsporte urbano, Apolinar Castillo Valdez.

Villarreal Gámez dijo que los miembros de la central obrera consideraron que el actual gobierno ha tenido el peor servicio de transporte urbano en Sonora, porque no ha cumplido ni a los usuarios, ni con la ley, ni ha cumplido a los trabajadores del volante.

“Ha tenido un fracaso en materia de transporte urbano porque no ha solucionado la calidad, ni la frecuencia del servicio en la capital, al igual que en Ciudad Obregón, Navojoa y demás ciudades sonorenses, donde sigue un pésimo servicio de transporte urbano que afecta a los más pobres y también a la productividad de la empresas.

En Hermosillo no se ha cumplido con la ley, los concesionarios no respetan el Contrato Colectivo de Trabajo y pagan mañosamente salarios diferentes por el mismo trabajo, con sueldos miserables que no alcanzan para satisfacer las necesidades de la familia”.

Por si fuera poco, entraron 4 empresas outsourcing que violan derechos de los operadores.

Los conductores que aspiran a ganar un salario decoroso, tienen que trabajar hasta 18 horas diarias, situación que es excesiva y muy fatigante, que atenta contra la salud del conductor, su seguridad y la de los usuarios.

Nuestra recomendación es que los trabajadores laboren 12 horas como máximo y que las horas extras se paguen dobles y triples cuando excedan de 9 horas a la semana, esto es lo que establece la ley y que debería vigilar también, la autoridad del transporte.

Las nuevas empresas desde la licitación sabían que debían respetar el Contrato Colectivo de Trabajo, pero se niegan a cumplirlo y el tiempo se le ha agotado.

El Gobierno lo sabe y ha sido comparsa de esta injusticia detalló el líder obrero quien abundó que en un acto de solidaridad los operadores del volante de CD. Obregón y Navojoa también estallarán la huelga.

MÍNIMO UN 15% DE INCREMENTO SALARIAL

Al retomar el tema del tope mínimo dijo que el inicio de las negociaciones salariales de los CCT tendrán un incremento mínimo del 15 %, y no se aceptará menos, pues es necesario ya que el salario tanto mínimo como contractual ha venido bajando. Ahora es tiempo de recuperar el mínimo y también los salarios contractuales, el salario precario sigue manteniendo al trabajador en muy malas condiciones económicas y es momento de una pronta recuperación .