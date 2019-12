Posted by Hector

@CTMSonora GRAVE CRISIS EN EL IMSS

 No se cumplen compromisos de contratar 400 plazas vacantes de especialistas en Sonora.

 A los Médicos no les interesa trabajar en el IMSS sin el anterior régimen de pensiones.

 Paralizadas las citas con médicos especialistas hasta enero se fijarán nuevas fechas para meses después.

 Para ver al médico familiar las citas tardan hasta un mes y medio.

 No se cuenta con Presupuesto para equipo médico, sábanas, medicinas y médicos, menos aún para construir nuevos hospitales.

Ante la falta de médicos especialistas en el IMSS, la CTM-Sonora propone LA SUBROGACIÓN A MÉDICOS PARTICULARES para que el derechohabiente reciba la atención necesaria y oportuna, sostuvo Javier Villarreal Gámez al evidenciar el hartazgo del trabajador por el mal servicio que recibe y que podría desencadenar en faltas colectivas en sus centros de trabajo.

Ante la falta de interés por prestar el servicio a la Institución, las vacantes para las distintas especialidades se han incrementado de 340 a 400, situación que ha generado una crisis de atención a la salud para nuestros agremiados y sus familias, pues los tiempos de espera han generado en muchos casos que el paciente se agrave y muera, resaltó.

La CTM hace un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para ofrecer una respuesta positiva a los derechohabientes del IMSS-Sonora, pues ya hay desesperación, angustia y coraje entre los asegurados.

Por su parte la Líder Cetemista, Isabel Velásquez Rendón, al citar un ejemplo se refirió a los tiempos de espera para examen de laboratorio de 3 meses, por si fuera poco, la falta de servicio de endoscopia, en cuanto a la atención de oftalmología al momento no se cuenta con citas, ni con cirugías, mucho menos hay lentes.

Dijo concretamente que en Navojoa se carece del servicio de hemodiálisis, lo que ha provocado el registro de 2 defunciones por cada semana. Al referirse a Hermosillo y Nogales las citas con médicos especialistas se están teniendo de 6 a 8 meses.

A los pacientes de urgencias y hospitalizados no atendidos, los están obligando a retirarse si no les gusta el servicio y firmar su alta voluntaria. Las cirugías se programan de 5 a 8 meses las cuales muy seguidamente se cancelan y se reprograman de tres a 4 meses más por falta de equipo y médicos, no hay medicamentos para personas hipertensas, diabéticas, etc..

El líder sindical reiteró: “El nivel de desesperación es tanto que ya están pensando en llevar a cabo faltas colectivas y esto es muy delicado, que la gente no entre a trabajar para salir a la calle a protestar por el mal servicio y porque es su derecho”.

Finalmente reiteró la urgencia de que se resuelva la problemática., la salud es lo más importante para el trabajador y sus familias.