CTM SONORA

INGRESO MÍNIMO VITAL Y MEJOR JUSTICIA LABORAL DEMANDA LA CTM EN SONORA

 DETRÁS DE CADA DEMANDA HAY UNA FAMILIA SIN COMER ANTE EL CIERRE DE LOS JUZGADOS POR PANDEMIA

Hermosillo, Son a 19 de enero 2021.- La difícil situación que ha generado la pandemia en el entorno laboral son los trabajadores el sector más perjudicado debido a la condición vulnerable que presentan en lo económico y en la salud, sostuvo Javier Villarreal Gámez.

Durante su participación en la reunión virtual del Pacto por Sonora que encabezó la gobernadora Claudia Pavlovich, el líder cetemista hizo planteamientos relevantes para evitar que la economía del trabajador y sus familias siga deteriorándose.

La entrada en vigor de un ingreso mínimo vital para todas aquellas personas desempleadas, es una de las propuestas fundamentales para asegurar la sobrevivencia de este sector de la población.

Reconoció qué ante el incremento de contagios de coronavirus, la población debe resguardarse, sin embargo, se arriesga a buscar el sustento familiar ante la falta de ingresos.

“No los puedes mandar a sus casas si no tienen para comer, ese es el motivo por lo que la gente sigue movilizándose, tratando de conseguir prestado o fiado, por eso la figura del ingreso mínimo vital es fundamental, creemos que garantizaría por lo menos la alimentación básica”.

En el renglón de justicia laboral y ante la falta de servicio de los juzgados laborales, propuso al gobierno estatal integrar un grupo de conciliadores que atiendan a través de plataformas virtuales para dar respuesta a cada caso que se presente, pues subrayó que detrás de cada demanda hay una familia sin comer ante el cierre de los juzgados por pandemia.

“Se requiere de funcionarios públicos que tengan sensibilidad y compromiso, con una actitud imparcial. Es necesario que se revise el desempeño de ellos, sabemos que algunos tienen orígenes de despachos patronales, pero eso no tiene que estar vinculado a su desempeño, pediríamos imparcialidad y sensibilidad”, precisó.

El dirigente de la CTM en Sonora al retomar el tema del salario mínimo consideró que, a partir de los últimos dos años del gobierno anterior, ha tenido un proceso de recuperación pues se pudo desindexar el salario mínimo en varios aspectos.

“Es un proceso gradual, ahorita lo tenemos en Sonora en 141 pesos, no afecta realmente el mercado de salarios. En ese sentido creo que estamos todavía en un proceso que no es grave este incremento del 15%”, precisó.

El líder obrero luego de reconocer el esfuerzo del gobierno federal por acabar con la figura conocida como outsourcing, consideró que la desaparición es necesaria, pero debe aplicarse gradualmente para evitar daños mayores en materia de empleo.

También se refirió al tema de Seguridad Social, un reglón que presenta la urgencia de cubrir las más de 500 plazas vacantes que existen por la falta de interés de los médicos por ingresa al IMSS.