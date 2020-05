Posted by Hector

CTM CABORCA UNIDO A SANITIZAR CABORCA

En coordinación con el Ayuntamiento sanitizan las colonias

Por: Gastón Gastélum Rocha

Caborca, Sonora, a 17 de mayo del 2020.- Con un mensaje de ánimo a la comunidad caborquense para juntos seguir coordinando esfuerzos en la lucha contra el coronavirus Covid-19, la CTM encabezada en Sonora por Javier Villarreal Gámez, se une a los trabajos de sanitización de espacios en este municipio, con su líder cetemista José Ramón “El cochiloco” Gastélum Rocha encabezando las labores de este fin de semana.

Luego de coordinarse con el Alcalde Librado Macías, el Director de Servicios Públicos Hernán Gastélum se sumó a esta jornada de la CTM para trazar los recorridos y así no duplicar esfuerzos, ya que el Ayuntamiento no ha dejado de hacer estas labores en distintas áreas del municipio.

En este primer recorrido de CTM Caborca, entre viernes 15 y sábado 16 de mayo, se sanitizaron varias colonias con 80 mil litros de agua jabonosa, entre ellas la Palma Dorada I y II, la cancha “Las Torres”, la Avenida Quiroz y Mora desde la carretera hasta el bulevar las Torres, el Bulevar de la Aviación, las colonias Real de los Viñedos, Misioneros, Villa Zarina, Santa Elena y gran parte de Tierra Blanca; siguiendo con el Infonavit La Esperanza, la unidad deportiva de las Calabazas, así como las colonias Bicentenario y Romanza.

Va el agradecimiento a miembros de la CTM Caborca y personal de Servicios Públicos Municipales que colaboraron con su tiempo y trabajo, y especialmente al Grupo Fimbres y Grupo Saavedra, que con sus aportaciones, incluyendo el equipo de sanitización, hicieron posible esta primer jornada donde se sanitizaron miles de metros cuadrados en colonias y barrios de Caborca, quedando además el compromiso de continuar cada semana con estos trabajos que en mucho abonan a los esfuerzos de la sociedad caborquense para sortear esta pandemia del Covid-19.

En Caborca ya estamos un paso adelante para iniciar con éxito la reactivación económica y en todos los sentidos, vamos bien, no hay que bajar la guardia, hay que dar el esfuerzo extra siempre necesario en situaciones extremas como la de esta pandemia, “con la frente en alto y el pecho al frente” saldremos adelante como siempre lo hemos hecho los caborquenses… Con todo el ánimo y en la medida de lo posible “Quédate en casa”…