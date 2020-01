Posted by Hector

Crece la oferta artística en las subsedes del @FAOT2020

Hermosillo, Sonora.- Flor Amargo, Jenny and The Mexicats, Carlos Cuevas, y una importante participación del talento sonorense, forman parte de la oferta en las 12 subsedes del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2010, informó Mario Welfo Álvarez Beltrán.

El director del Instituto Sonorense de Cultura (ISC) informó que en esta 36 edición del festival, habrá conciertos y Ruta del Arte en Cajeme, Cananea, Guaymas, Hermosillo, La Colorada, Nacozari de García, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Todos Santos (Baja California Sur), Ciudad de México, y Scottsdale (Arizona).

Álvarez Beltrán, señaló que es de gran importancia acercar el Festival a un mayor público, sin embargo, el objetivo principal es la proyección del talento musical sonorense, sobre todo en las sedes que se encuentran fuera del estado.

En Navojoa, lugar más cercano a la sede principal disfrutarán de la música de Los Hijos de Frank, el martes 21 y la Orquesta Filarmónica Juvenil Fray Ivo Tonek el jueves 23; Plumas de pavo real con la compañía La rana en la hamaca y Recuerdos de un fonógrafo enamorado, con la soprano Betsabé Brito Urdapilleta y el pianista Mitchel Casas; se presentarán en Cajeme, el domingo 19 y jueves 23 respectivamente.

El puerto de Guaymas podrá apreciar del Recital de voz y piano con alumnos del II Taller de Ópera Alfonso Ortiz Tirado 2020, con la participación de la mezzosoprano Alejandra Gómez y la soprano Luz del Carmen Ramírez, acompañadas al piano por Emmanuel Sabás, el miércoles 22.

En el Teatro de la Ciudad de Hermosillo, se presentará la Ópera Gianni Schicchi de Giacomo Puccini, con el II Taller de Ópera Alfonso Ortiz Tirado 2020; la Orquesta Juvenil La Caridad del Grupo México; Stabat Mater de Karl Jenkins, con el Coro de Cámara de la Licenciatura en Música de la Universidad de Sonora (Ars Antiqua) y la Orquesta Filarmónica de Sonora (OFS); y Recuerdos de un fonógrafo enamorado, con Betsabé Brito Urdapilleta, soprano; Mitchel Casas, pianista.

Este año, festival también llega a las poblaciones alejadas de las ciudades principales, en este caso La Colorada recibirá el espectáculo La rosa de los vientos con La Cachimba Teatro vía Estímulo Fiscal para la Cultura y las Artes EFICAS y Caffenio, Los Hijos de Frank, en la Plaza pública municipal; y el Recital de voz y piano con alumnos del II Taller de Ópera Alfonso Ortiz Tirado 2020, con las sopranos Valeria Vásquez y Marcela Ung, con el pianista Emmanuel Sabás, en el Auditorio primaria Carmen Preciado de Vásquez.

Elena Rivera, soprano, y el Cuarteto Latinoamericano presentarán The Juliet Letters, en Nogales; mientras que Nacozari de García tendrá en su programa a Romayne Wheeler, El pianista de la sierra rarámuri; Flor Amargo, Sin Maquillaje Tour; Jenny and The Mexicats, X Tour; y el Recital de voz y piano con alumnos del II Taller de Ópera Alfonso Ortiz Tirado, con Damaris Lezama, soprano; Eduardo Martínez, barítono; Mitchel Casas, pianista.

Cananea vuelve a ser gran sede incluyendo Había una vez un circo con la compañía TeatroSon, Jenny and the Mexicats, X Tour; Carlos Cuevas, el Rey del Bolero; y una Noche de música mexicana con el tenor Ignacio Quijada; Edgardo Valdez, pianista; Alain Mendoza, saxofonista.

El Auditorio Cívico Municipal de Puerto Peñasco, será el escenario para los conciertos de Ernesto Ochoa, tenor; Emmanuel Sabás, pianista; “Punto de partida” Trovador César Baro; y Plumas de pavo real con la compañía La rana en la hamaca.

Fuera del estado de Sonora habrá presencia del FAOT 2020 en la Ciudad de México, con L’Opera seria: Di Amori e Furori, con la participación de Paola Gutiérrez, mezzosoprano & Ensamble Navío, Talento Joven en Canto Operístico FAOT 2019, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

A Todos Santos, Baja California Sur y Scottsdale, Arizona, viajará el barítono sonorense Luis Castillo, para interpretar Quatre Poèmes d’aprèa lìntermezzo. Tucson, Arizona, también será parte de la Ruta del Arte con la exposición Latus, de Gladys Félix.