Posted by Hector

CONVOCA PRI A REALIZAR LOS IDEALES DE COLOSIO

Es el momento de poner acción a las palabras de Luis Donaldo en una actualidad

H. Caborca, Sonora a 23 de marzo de 2019.- Como cada año Fundación Colosio y el Partido Revolucionario Institucional en este municipio llevó a cabo la Conmemoración del aniversario luctuoso del ex candidato a la Presidencia de la República “Luis Donaldo Colosio Murrieta”.

En esta ocasión al cumplirse los 25 años de la tragedia del sonorense, centrales y organizaciones se dieron cita en el Busto ubicado en el boulevard que lleva su nombre y la avenida “S”.

En las intervenciones del acto, el Presidente del Comité Municipal el QB Daniel Salazar Ballesteros recordó la fecha y externando: “Vemos como sus palabras y su ideal político al paso del tiempo fueron muy acertadas. El PRI en Caborca está trabajando de la mano con la gente y con la gente que más requiere ayuda. Es el partido de la gente”, concluía.

Por su parte Héctor Martínez, Secretario General del comité, fue el encargado de brindar el mensaje conmemorativo: “Es urgente redoblar esfuerzos en el PRI Caborca. Aquí es desde donde se construye el PRI a nivel nacional. En cada municipio se inicia el proyecto partidario. Comprobado está que sabemos hacer bien las cosas, que somos disciplinados y que no tenemos intereses mezquinos de alcanzar el poder, sino de lograr el desarrollo de nuestras comunidades”.

Agregaba: “Y coincidimos con el legado de Colosio: Se equivocan quienes piensan que la transformación democrática de México exige la desaparición del PRI”.

El Secretario General también los invitó a sumarse, a marcar la diferencia, a sumar para no cometer los mismos errores y aprovechar los aciertos por el bien de la Perla del Desierto.

El Lic. Antonio Ceja Becerra, Presidente de la Fundación Colosio en Caborca envió un saludo y agradecimiento a los presentes al encontrarse fuera de la ciudad por cuestiones de trabajo.

Ante compañeros priistas, medios y ciudadanos seguidores de Colosio Murrieta el evento fue clausurado por el ex Presidente de Partido CP Hildeberto Moreno.