Posted by Hector

CONVOCA GOBIERNO MUNICIPAL A CIUDADANOS INTERESADOS EN SUMARSE A LAS FILIAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL

Ante la necesidad de contar con un mejor estado de fuerza de la Policía Municipal, y gracias a gestiones de la presidenta municipal, Karina García Gutiérrez, la corporación policiaca inició un nuevo proceso de contratación de nuevos agentes.

Por tal motivo, el Ayuntamiento de Caborca y la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, emiten la convocatoria 2017 para participar del proceso de selección y reclutamiento de aspirantes a agentes de la Policía Municipal, la cual está dirigida a ciudadanos con vocación de servicio, principios de ética y vocación de servicio.

Los aspirantes a policía, hombres y mujeres con edades entre 18 y 35 años, deben gozar de buena salud física y mental, no tener adicciones, ser de notoria buena conducta, no haber sido condenados por sentencia irrevocable, ser ciudadanos mexicanos con residencia mínima de dos años en Sonora y contar con estudios mínimos de bachillerato o equivalente.

Los interesados deberán presentar como requisitos, la carta de no antecedentes penales, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, cartilla liberada del Servicio Militar Nacional (varones), CURP, credencial de elector, licencia de conducir y certificado de estudios.

Los documentos deberán presentarse en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes, en las oficinas de la Comisaría de Seguridad Pública, sito en carretera Internacional y avenida N final norte de esta ciudad de Caborca Sonora.

Cabe aclarar que los solicitantes, al cumplir los requisitos, serán preseleccionados por la Junta de Honor y Promoción del Honorable Ayuntamiento, para ser sometidos a los evaluaciones de control y confianza por medio del Centro de Evaluación y Control de Confianza del (C3) del Gobierno del Estado para su posterior contratación.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

“TRABAJANDO JUNTOS, CABORCA AVANZA”