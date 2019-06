Convoca Gobernadora sumar todos contra la violencia hacia las mujeres @claudiapavlovic

Posted by Hector

Convoca Gobernadora sumar todos contra la violencia hacia las mujeres

*Presentó la App Mujeres Seguras, que busca brindar protección a las mujeres en situación riesgo

Hermosillo, Sonora.- Ante el fenómeno de descomposición social que vivimos, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano hizo un enérgico llamado a la corresponsabilidad que todos tenemos en materia de prevención del delito y de la violencia contra las mujeres en la entidad, y reiteró su condena al ataque a cuatro mujeres, registrado en días pasados en la entidad.

En la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de Transversalidad, en la cual se presentó el modelo “Movimiento de Acciones por la Seguridad (MAS)”, y la aplicación móvil “Mujeres Seguras”, para fortalecer las estrategias de seguridad en Sonora, especialmente la seguridad de las mujeres, la titular del Ejecutivo en Sonora mostró su indignación por los hechos registrados y cuestionó: “¿Qué clase de seres humanos estamos formando?, esa es la pregunta que me hago, a los que somos padres de familia”.

“Sin duda, esta semana pasada fue la más dolorosa que he vivido como gobernadora, la más dolorosa sin duda, porque como mujer, como madre de familia de tres hijas, como hija, como hermana y como gobernadora, me parece brutal, inhumano e increíble lo que ha sucedido en mi estado en un solo día”, lamentó.

En ésta reunión, con presencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, representantes de la sociedad civil y académicos, la gobernadora Pavlovich presentó el modelo “Movimiento de Acciones por la Seguridad (MAS)”, y la aplicación móvil “Mujeres Seguras”, con los cuales, a través de la inteligencia, tecnología y coordinación, ayudarán a la prevención y a fortalecer las estrategias de seguridad en la entidad.

“Nos va a servir porque necesitamos que todos, autoridades, policías, investigadores, los tres poderes y los ciudadanos, trabajemos en un mismo sentido; para que como padres, hermanos o amigos apoyemos a quienes sabemos que están en situación de riesgo”, afirmó.

El 50 por ciento de la violencia contra las mujeres que se suscitan en Sonora, son dentro del hogar, detalló, de ahí la importancia del trabajo conjunto entre la sociedad civil y autoridades, para que juntos y con la ayuda de las herramientas tecnológicas, se puedan disminuir los índices de violencia en la entidad y no vuelvan a ocurrir casos tan lamentables.

“Que quede claro, las prontas consignaciones y la justicia, que va a llegar, porque de eso nos vamos a encargar nosotros, no le va a devolver la vida a estas mujeres, lo importante es que eso no suceda, eso es lo realmente importante, la prevención”, subrayó la gobernadora Pavlovich.

El trabajo del Comité Transversal para el Estudio e Implementación de las Llamadas de Emergencia de Violencia Familiar y de Género (ALVI), que se aplica en Hermosillo y Cajeme, recalcó la titular del Ejecutivo Estatal, ha sido modelo a seguir a nivel nacional, y por ello instruyó se desarrolle en distintos municipios de la entidad de manera inmediata, para así focalizar las acciones en los sectores de mayor incidencia delictiva.

Miguel Pompa, secretario de Gobierno, resaltó que en Sonora se tiene que seguir promoviendo la cultura de la denuncia, de educación emocional y asignación de recursos en contra de la violencia hacia las mujeres, llevando a cabo políticas públicas para la prevención y condenación de los infractores, así como dar seguimiento a casos específicos en la entidad.

Destacó que Sonora tiene el mayor número de órdenes de protección dictadas por el ministerio público o ratificadas por algún juez; además que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha dictado más medidas de protección a mujeres por violencia intrafamiliar.

Por su parte, David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pública (SSP), realizó un pronunciamiento por los dos elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública caídos en cumplimiento de su deber, indicó que el nuevo modelo de participación ciudadana, MAS, que contempla mayor coordinación, operatividad, transversalidad, inteligencia y tecnología, integrará comités ciudadanos que expresarán sus necesidades específicas y apremiantes, y permitirá a la sociedad y gobierno trabajar de la mano en acciones concretas de atención, respuesta y solución.

“Proponemos utilizar la coyuntura tecnológica y social, acercándonos a las sociedades, asociaciones vecinales ya organizadas o comunicadas, a través de mensajería instantánea”, explicó el titular de la SSP, quien agregó que la creación de este nuevo modelo de prevención parte de tres grandes objetivos: bajar la incidencia delictiva, que la población se sienta más segura, y hacerlo a través de la tecnología.

Cassandra López Manzano, directora de Seguimiento Interinstitucional a Programas con Perspectiva de Género de la SSP, explicó la nueva aplicación móvil, Mujeres Seguras, con la que se permitirá brindar el apoyo necesario cuando una mujer se encuentre en peligro; además de que se enviará la alerta y su ubicación a la línea de emergencia 9-1-1, y se notificará de manera inmediata a su red de confianza (contactos elegidos por el usuario).

Añadió que la nueva App, la cual busca que las mujeres sonorenses se sientan más seguras, cuenta con un autodiagnóstico para saber si se es víctima de violencia y un directorio de los centros de atención del Instituto Sonorense de las Mujeres.

Por su parte, Germán Palafox Moyers, coordinador del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Estado de Sonora, señaló que, para fortalecer las estrategias de seguridad en la entidad, se necesita mayor corresponsabilidad de la ciudadanía e incidir en las tareas en conjunto con las autoridades, debido a que mucha de la violencia contra la mujer, niñas y niños, sucede en los hogares.

“Sociedad civil no hemos podido incidir fuertemente en que prevalezca el concepto de seguridad ciudadana; no hemos podido incidir en que el eje central no solamente sea la violencia del crimen organizado, no sea la violencia de delitos patrimoniales, sino la violencia social, la violencia contra niñas, niños, mujeres y adultos mayores”, advirtió.

Presentes: Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; Claudia Indira Contreras Córdova, fiscal general de Justicia del Estado de Sonora; Pável Núñez Moreno, delegado de la PGR en Sonora; Cruz Isaac Muñoz Navarro, comandante de la Cuarta Zona Militar.

