Posted by Hector

Continúa cúpula del Ayuntamiento tomando malas decisiones

Ya ni la “catotean”

Continúa cúpula del Ayuntamiento tomando malas decisiones, y se rumora que hay gato encerrado en proyecto de luminarias…

Por Marco A. Manríquez

www.codigo07.com

FB: Frecuencia Informativa de Sonora FIS

El proceso de licitación y la aplicación del proyecto de luminarias se realizará con estricto apego a Derecho y Legalidad; palabras más palabras menos, fue lo dicho por el alcalde caborquense, Librado Macías González, según el boletín 0524-2018/2021, publicado por la dirección de Comunicación Social, del propio H. Ayuntamiento de Caborca, el pasado 24 de diciembre del 2019.

Buen día tengan todos; y así nomás y en greña les comento que no hay que “catotearla” mucho para darse cuenta que algo huele mal en las cloacas que brotan administración municipal….. Los más duchos en eso de sacar cuentas consideran que con este proyecto de iluminación saldrá más caro el caldo que las albóndigas, sea usted quien juzgue de esta columna, porque para los que abordamos información delicada, esto es solo un botón de la muestra de cómo están manejando las cosas, esos funcionarios a quienes confiamos el bienestar del municipio en que cohabitamos.

Resulta que, haciendo un poco de remembranza, por allá en el mes de mayo del 2019 el Cabildo local aprobó el proyecto de luminarias para Caborca, para beneficio ciudadano y mejorar nuestra calidad de vida, argumentando una sarta de platónicas ventajas que supuestamente este proyecto traerá… aunque la verdad hay muchas interrogantes y que por vergüenza, futifáis, cuzcuz, o por conveniencia, no nos atrevemos a exigir que se nos rindan cuentas claras para esos que no entendemos acerca de manejos administrativos y fácilmente nos convencen con una maquilladiita de números, asegurándonos que con el proyecto habrá un importante ahorro de luz y acceso a recursos de diferentes programas, derivado del uso eficiente de energía, entre otros.

Vea usted que el costo total del proyecto será de 66 millones de pesos para la compra, instalación y mantenimiento de 6 mil 77 lámparas led (han de ser bronceadoras también las canijas), y según por cierto cuando todos andábamos con el espíritu navideño encima y puro jiji y jaja; se especifica que el proyecto fue aprobado por el Congreso Local, con lo cual se dio luz verde a la licitación que fue ganada por una empresa foránea, de la cual sabemos más a través de terceros.

Y por ahí no falta siempre la buena dosis de veneno, de las viperinas almas políticas que dicen que algunos tuvieron que aprobar el proyecto a chaleco, por mandato divino ó para no hacer la víbora chillar antes de tiempo, ya que como que algo no le cuadras de este iluminatorio proyecto.

Si no es Juana es Chana, el caso es que de todos modos hacen los que les da su regalada gana a costillas Juan Pueblo, que yo creo que ya ni costillas tiene.

Debieran aprender en Cabildo local de las faldas bien fajadas que tuvo la alcaldesa Célida López en Hermosillo para darle marcha atrás a un proyecto similar, aunque de proporciones mayores, toda vez que logró que la empresa que había sido contratada desde el 2017, tenía ordeñada la administración municipal con un oneroso contrato y tras la liberación del mismo, según la fuente, este movimiento representa un ahorro total a futuro de 2 mil 361 millones de pesos, por los próximos doce años.

Por hoy es todo y que Dios nos ilumine a todos, pero que sea con lámparas de Caborca….ya me veo en la noche tomando bronceado con estas luminarias.