Posted by Hector

Consuelo Duval revela su peor miedo, ¡que casi le impide trabajar!

Aunque parezca incongruencia para una actriz que se dedica a presentarse en público, Consuelo Duval confesó que padece una fobia que podría afectar su carrera profesional.

En entrevista para ‘Ventaneando’ abrió su corazón y dijo que tras la pérdida de su papá y su regreso a Televisa ya está “al cien”, pero… “Nada más que de repente me dio por ahí un rollo de cosa social, que no me gusta salir a eventos, me siento muy expuesta. Eso sería lo único en lo que estoy trabajando”.

Al parecer, la actriz padece de agorafobia, pues antes de salir al escenario y mostrarse segura, debe rezar “30 Padres Nuestros”.

Me empieza a generar angustia y ansiedad, ese rollo que haya mucha gente me da no sé, algo me está pasando, pero ya se me va a quitar.

Asimismo, comentó que ya comprendió que mientras no estuvo en Televisa habló de más y dañó a algunas personas sin querer, pero se justifica al decir que el dolor que vivía “la hizo cometer muchas estupideces”.