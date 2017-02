Posted by Hector

Confirmado: George y Amal Clooney serán padres de gemelos

George y Amal Clooney son una de las parejas más cotizadas de Hollywood. Meses atrás se conoció que finalmente el actor sería padre. En los últimos días, circuló el rumor de que se trataba de gemelos. Finalmente, este jueves, la pareja confirmó la noticia a través de un comunicado.

En el texto revelaron que esperan a sus bebés para junio. Serán los primeros hijos de la pareja, luego de contraer matrimonio en septiembre de 2014.

Hasta hace poco tiempo, George Clooney aseguraba que formar una familia no era una prioridad en su vida. Pero en su camino se cruzó Amal y las cosas cambiaron.

En mayo de 2015, la estrella de Hollywood afirmó que un hijo “no era una prioridad”, pero pocas semanas después dio marcha atrás y contó que él y su mujer se estaban tomando un tiempo para pensar.

George y Amal Clooney serán padres por primera vez (Getty)

Meses más tarde, algunos tabloides publicaron la noticia de que la pareja había iniciado los procedimientos necesarios para la inseminación artificial. La noticia quedó en la nada. En las últimas semanas, los diarios llegaron incluso a poner en discusión la estabilidad de la pareja. Según The Hollywood Take, habría habido una pelea. ¿Por cuál razón? Porque él no quería tener hijos. También esto quedó rápidamente en el pasado cuando aparecieron algunas fotografías en las que los dos se besaban apasionadamente.

Durante los días del divorcio Jolie-Pitt, el actor estadounidense (uno de los mejores amigos de Pitt) y su mujer participaron en una mesa redonda sobre el tema de los refugiados junto al presidente Barack Obama.