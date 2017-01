Posted by Hector

Con una foto, la hija de Carrie Fisher recordó a su madre y a su abuela

En apenas 24 horas, Billie Lourd perdió a su madre, Carrie Fisher , y a su abuela, Debbie Reynolds . La actriz de Scream Queens, de 24 años, sufrió dos duros golpes, pero se sintió muy acompañada a través de los cientos de mensajes que recibió de apoyo en las redes sociales, por parte de extraños y conocidos .

A través de su cuenta en Instagram, la joven compartió una tierna imagen de su niñez, acompañada por su mamá y su abuela, y agradeció a todos los que se tomaron un momento para enviarle ánimos. “Recibir todas las plegarias y las amables palabras me dio la fuerza en un momento en el que pensé que no las tendría. No hay palabras para expresar los mucho que extraño a mi ‘Abadaba’ y a mi única ‘Momby’. El amor y apoyo de ustedes representa el mundo para mí”, escribió.