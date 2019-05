Posted by Hector

Con resultados a la gente, el PRI de Sonora va en la ruta de la renovación

Gobernadora Pavlovich toma protesta al nuevo Consejo Político Estatal del PRI en Sonora

Trabajar con convicción en beneficio de la gente, con un priísmo renovado y más revolucionario, fue el mensaje a los priistas al tomar protesta el nuevo Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sonora, del periodo 2019-2022, en ceremonia encabezada por la primer priista y gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano y Ernesto de Lucas Hopkins, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Sonora.

En un ambiente de fiesta y unidad, los priístas se dieron cita en el auditorio Plutarco Elías Calles, del PRI, donde Ernesto de Lucas Hopkins, acompañado por Kitty Gutiérrez Mazón y Alfonso Molina, secretaria general y secretario técnico del PRI en Sonora, respectivamente, llamó a la militancia a seguir renovándose y a dar la cara por los sonorenses y por el partido, con los priístas auténticos y “de a deveras”, los más revolucionarios.

En su mensaje, Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora de Sonora, dijo sentirse orgullosa de su militancia priísta y por ello los exhortó a rescatar la esencia del partido, por un priismo en Sonora que atienda a la gente, a quienes más lo necesitan, como lo ha hecho ella desde el primer momento que inició su administración en el Gobierno del Estado.

“La confianza se gana todos los días, trabajando, luchando, perseverando, atendiendo, sonriéndole a la gente, a lo mejor no les podemos resolver todos los problemas, pero sí podemos atenderlos de corazón, que sientan que nos duele lo que les pasa”, afirmó.

Para ser funcionario público se debe tener vocación, subrayó Pavlovich Arellano, e hizo un llamado a todos los funcionarios y a quienes aspiran a serlo, a trabajar con convicción para apoyar a los más vulnerables y ganarse la confianza de la ciudadanía con acciones y no palabras.

“Eso es el servicio público, es la gran oportunidad que tenemos de servirles a miles de personas que nos necesitan, de aquí les digo a mis funcionarios, los que no quieran trabajar porque están muy cansados, porque están cansados de los regaños, pues ahí está la puerta, porque hay mucha gente que quiere estar trabajando con nosotros”, resaltó.

Por su parte, ante el priismo representado en el Consejo Político Estatal, así como representantes de sectores y organizaciones, diputados locales y alcaldes emanados del partido y el exgobernador de Sonora, Armando López Nogales, Ernesto de Lucas hizo un llamado a luchar por todos los sonorenses, velando siempre por defender la economía de las familias, que en las colonias populares paguen lo justo y paguen de acuerdo a sus posibilidades el recibo del agua.

El dirigente estatal del PRI exigió la desaparición total y absoluta de todas y cada una de las casetas de cobro en todo nuestro territorio y que exista el libre tránsito por la carretera Cuatro Carriles, debido a que consideró ésta, ya fue pagada hasta de más.

“Esta carretera ya la hemos pagado tres veces los sonorenses; las casetas simple y sencillamente ya no tienen razón de ser; ya pagamos y hasta de más por el libre tránsito de la Cuatro Carriles; exigimos desde ya la desaparición total y absoluta de todas y cada una de las casetas de cobro en todo nuestro territorio”, subrayó.

El PRI en Sonora será el primero en denunciar a los funcionarios del Gobierno del Estado y de los gobiernos municipales que no cumplan, pero también, reconoceremos a quienes estén cumpliendo con su trabajo y sigan el ejemplo de transparencia y rendición de cuentas de la gobernadora Claudia Pavlovich, sostuvo Ernesto De Lucas.

“No se trata de cometer una inferencia falacia de generalización, pero si de pintar una raya muy clara de que no permitiremos que el partido siga asumiendo los costos que ello implica. Ya basta de seguir solapando caprichos, avaricias e irresponsabilidades, porque al final del camino quienes pagaremos por ellos, seremos nosotros: Los priístas de siempre.

De Lucas Hopkins exigió también la reducción definitiva de las prerrogativas que reciben los partidos políticos, poniendo a disposición las prerrogativas del PRI en Sonora, para su uso en temas y acciones que beneficien a los sonorenses y que mejoren su calidad de vida.

“Ahorita que está teniendo problemas la Federación para prestar servicios en el Seguro Social, en vivienda, en seguridad pública y en educación, les decimos: Cuenten con nuestros recursos, atiendan lo que evidentemente no han podido hacer, el PRI de Sonora está listo para regresar sus prerrogativas; ya estuvo bueno de que sigan repartiendo culpas al pasado, cuando en los hechos solo hemos visto una transformación de cuarta, una transformación a la improvisación y a las ocurrencias”, aseguró.

El plan de trabajo para que el PRI en Sonora se vuelva a ganar la confianza de la gente, recalcó el presidente del CDE, se basará en tres ejes rectores: Fortalecimiento interno; trabajo con las autoridades electas; y tener una mayor presencia con los diversos segmentos de la sociedad.