Cómo elegir un Bikini

El verano está a la vuelta de la esquina. Después de un tiempo preparando nuestro cuerpo es hora de escoger el traje de baño más adecuado para poder lucirlo en playas y piscinas. Si todavía no sabes cómo hacer esa selección, ni cuál es el bikini que más se adapta a tu cuerpo, no te preocupes más, en este artículo te damos la solución.

Instrucciones:

1.- Observa tu cuerpo. Tu figura determinará el bikini que mejor te queda. Debes tener en cuenta las partes que deseas tanto resaltar como ocultar.

Cuerpo atlético o recto. Si estás muy delgada y no tienes mucho pecho ni tus curvas están definidas, apúntate a los bikinis que resalten tu figura atlética. También puedes optar por resaltar busto y cadera.

Figura tipo manzana. Si tu grasa se acumula en pecho y vientre, pero tienes unas piernas finas y unas caderas pequeñas, tu bikini ideal debe llevar una braguita que resalte tus caderas y una parte superior que reduzca tu busto.

Cuerpo pera. Lo tendrás si tu peso se concentra en caderas y trasero. Si es así, selecciona una braga que reduzca tus caderas y un top que resalte tu busto.

Figura tipo reloj de arena. En este caso, tu pecho y tus caderas serán anchas y tu cintura es estrecha.

2. Escoge top. Antes de quedarte con cualquier parte de arriba, debes tener en cuenta color, tela y el corte que más te favorezcan. Ten en cuenta lo siguientes consejos :

Si tienes el pecho pequeño y quieres que se vea más grande evita comprarte un top de tonos oscuros. Es mejor optar por los claros y brillantes y sin tirantes o bandeau. Además los que llevan volantes te darán más volumen. También puedes comprarlo con push-up o relleno.

Si quieres que tu pecho se vea más pequeño opta por el negro o colores oscuros. Es importante que escojas un top que te sujete bien, así que lo mejor es que lleve aros y evites los tipos bandeau, así como las rayas.

Para resaltar tu busto lo ideal son los bikinis clásicos o de triángulo. También puedes escoger un top sin tirantes o tipo halter (agarrado al cuello).

3.- Escoge braguita. Haz que tus glúteos se vean estupendos, resalta tus piernas y oculta aquello que no deseas mostrar. Apúntate estos consejos:

Haz tu trasero más grande. Lo ideal para ello son las braguitas de tonos claros y con algunos volantes.

En caso contrario, si deseas que tu culo se vea más pequeño opta por el negro o los tonos oscuros. Lo ideal es que la braguita sea alta y que evites los volantes.

Realza tu trasero con unas braguitas de cuerdas. También puedes comprar un bikini con muchos detalles.

Para conseguir que tus piernas se vean más largas lo mejor es una braguita alta, que te llegue hasta la cadera. En caso contrario, opta por culottes.

4.- Haz una buena combinación entre braguitas y top. Si has comprado las piezas por separado debes tener en cuenta algunas consideraciones a la hora de juntarlas.

Monocrómatica o combinación de colores. O bien puedes usar dos tonos del mismo color o combinar algún color brillante o optar por los colores opuestos. ¡Hay múltiples opciones!

No importa que uses tallas desiguales. Piensa que puedes tener una talla de busto que no se corresponda con el trasero. Escoge la talla que mejor te siente en cada parte de tu cuerpo.

Ponte un tono más claro en la parte que deseas resaltar, ya sea busto o cadera.

5.- Selecciona el bikini más apropiado para ti. Ya sea en cuanto edad o figura debes evitar el desastre. Por ejemplo, si tienes una copa C o superior evita los tops pequeños o de cuerdas, así tu pecho no saldrá por los lados. La mejor opción en este caso es un tipo halter.

6.- Siéntete estupenda y confiada para lucir tu bikini. Opten una buena postura y una actitud positiva y te verás genial con tu traje de baño.

Consejos

Las braguitas con cuerdas te permiten ajustar el bikini a tus caderas. Además, con ellas, puedes aumentar o bien disminuir la talla de tu braga.

Cuidado con los tops sin tirantes, sobre todo en la playa. Las olas o la corriente fuerte puede hacer que el bikini te caiga.