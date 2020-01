Posted by Hector

Comienza la guerra sucia política en Caborca

Filtran información que evidencía malos manejos de recursos económicos o más bien ‘amañados’ por parte de la actual administración municipal para beneficio político de ……..

Involucran al presidente Librado Macías y a Abraham Mier entre otros ……

Por Marco A. Manríquez

Tras varios meses de estar fuera de circulación, ésta columna, más bien por motivos personales y logísticos que por otra cosa o chisme que se le quiera adjudicar; regresamos nuevamente este año con renovados bríos, deseándoles primeramente, atento lector o video escucha de LA COLUMNA DEL TIGRE BLANCO, que dicho sea de paso también se publicará en video, que para este 2020, se les facilite Dios Mediante, la consecución de cada uno de sus proyectos o metas de vida, cuando menos los más importantes. Muchas Gracias de Antemano para quienes desean lo recíproco.

Les aseguro que la guerra sucia, escupitajos en lo oscurito, tentaditas de barbita, barberismos y pataditas debajo de la mesa, incluso entre políticos o miembros de los mismos partidos, está a la orden del día, desde casi el inicio de la actual administración municipal, aunque Caborca no es el único municipio con este problemas de similar índole, dado que en cuanto la pejemanía o efecto peje comenzó a amainar, comenzaron a caer del pedestal o de la nube en que andaban, al puro estilo de Cornelio Reyna, y por ende en el desencanto popular, por una serie de decisiones que no han sido acordes con el decir y el actuar, aplicando el casi científico dicho que «a Dios rogando y con el macanazo dando» o algo así, principalmente en eso de la austeridad que sí se ha aplicado con rigurosidad solo para unos cuantos, y muchos por voluntad propia o ‘pipilesca’ (De Pípila), porque en el actuar ha sido nula, engrosando nóminas, ya sea por pago de cuotas de poder o favores de campaña, y han hecho que lo dicho se distorsione y al final el caldo está saliendo más caro que las albóndigas, eso sí muy concentrado.

Regresando de lleno al encabezado de esta columna, después de aplicar la viperina personal, les comparto que (con los pelos del … en la mano, de la burra malpensados)… que hasta nuestra redacción llegó un documento donde no hace falta ser un ducho en la materia para darse cuenta que hubo algún tipo de irregularidad administrativa, o mejor dicho ‘cochupo’, en vulgo populacho, por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de Caborca Sonora, por tanto y como parte de la sociedad caborquense me incumbe y mi responsabilidad periodística me lo exige a que ahonde más en el tema, y por tanto, según el Acta Número # 7. en la Sesión Ordinaria Sexta de Cabildo, se aprobó por el comité comisionado para ello, el arrendamiento y posterior compra de maquinaria tipo D8 (trituradora) para beneficio del Basurón Municipal, misma que era propiedad de una empresa constructora de Cananea, Sonora, la cual estaba arrendándose desde el mes de septiembre 2018, toda vez que la anterior administración que encabezaba Karina García Gutiérrez, dejó una cuantiosa deuda a la antigua arrendadora que era propiedad del Grupo Fimbres (Eduardo Fimbres y Luis Saavedra), pero con la promesa de ser liquidado dicho adeudo por la administración actual que preside Librado Macías y todavía como apoyo político por invertirle a la campaña del munícipe y a la de Abraham Mier (delegado federal por este distrito), quedaron de comprarle la maquinaria que arrendaba, pero como pago los primeros solo recibieron traición según la fuente que es de la misma institución política y en lugar de eso les armaron un borlote y ni les pagaron la deuda existente ni les compraron la maquinaria, dejando al señor Fimbres y compañía con un palmo en las narices (desbaratando acuerdo comercial, pacto de caballeros y hasta político, dicen las aguzadas lenguas) y dándole un zopapo a otros involucrados en ese conflicto solo con un acuerdo, que probablemente tuvo que ser licitado.