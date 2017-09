Posted by Hector

CARTA ACLARATORIA @karinagarciaQB @Expresoweb

CARTA ACLARATORIA

Luis Felipe Romandía Cacho

Director General de Expreso

El día de hoy, viernes 22 de Septiembre, en la columna editorial “Entre Nos”, se publican por tercera ocasión acusaciones en mi contra, como Alcaldesa de Caborca, por supuesto uso indiscriminado y poco transparente en los recursos del denominado Fondo Minero.

Por no sentirme aludida, dejé pasar los primeros dos comentarios, pero en este tercero, me parece ya recurrente y sistemático el manejo de falsa información y por lo mismo aclaro:

El llamado Fondo Minero y las licitaciones de obras, opera acorde con los procedimientos establecidos tanto por el Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en el Estado de Sonora y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; siendo así, todos estos procedimientos han sido contratados mediante licitación pública nacional y en su caso, otorgados de acuerdo a la mejor propuesta técnica y económica evaluadas mediante el esquema de PUNTOS Y PORCENTAJES, establecidos en la misma LEY; dato perfectamente verificable, por lo cual, es falso que se pueda manipular un fallo.

El número de denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación que en su columna da como bueno, no corresponde a ninguna acción en contra de la administración que presido o por lo menos, y hasta el momento, no hemos sido notificados de ninguna denuncia interpuesta en esa instancia ni en ninguna otra. De ser el caso, está administración no tiene nada que ocultar y se hará lo que procede ante la autoridad correspondiente

Lo que sí ocurrió en días pasados es que ISAF califica a Caborca entre los 5 mejores en su cuenta pública 2016 y le comparto que, a pesar de la pésima situación como recibió este Gobierno las finanzas municipales, hemos bajado la deuda heredada en un 43% no adquiriendo, hasta el momento en estos dos años, nueva deuda y hemos cumplido con el 95% con los formatos que nos solicita la plataforma nacional de transparencia.

Lo que sí ocurrió, en una reunión de Cabildo caborquense, fue la petición de un regidor del Partido Acción Nacional para constituir un Comité alterno que se manejó de una forma y llevaba la intención de otra, en donde el propósito era al final el de manejar las licitaciones a discreción, lo cual es absurdo e ilegal.

Eso es lo que, supongo, ha provocado los ataques e infundios en contra de una servidora que lamentablemente han escrito en el medio que usted dirige, sin verificar la realidad o cuando menos, indagar sobre el trasfondo de esa incorrecta información.

Esperando que se le dé a ésta carta aclaratoria, el mismo espacio donde fueron publicados los anteriores rumores me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración posterior.

Atentamente

Karina García Gutiérrez

Presidenta Municipal de Caborca