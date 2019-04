Posted by Hector

Cambia HIES vida de niña Yaqui

María, de 4 años, es atendida desde los dos días de nacida

*El Hospital Infantil del Estado cuenta con los mejores especialistas

Hermosillo, Sonora, abril 3 de 2019.- En busca de que María tenga una calidad de vida totalmente normal, en el Hospital Infantil del Estado (HIES), se le realizó una cirugía para separar la vía urinaria, digestiva y genital, y en dos meses más le practicarán la última intervención, indicó Alba Rocío Barraza León.

La cirujano pediatra encargada del servicio de cirugía del HIES compartió que la niña de 4 años de edad llegó por primera vez a la unidad con sólo dos días de nacida, donde se le realizó la primer cirugía al padecer una malformación ano-rectal denominada cloaca.

“Nació con una malformación ano-rectal que se le denomina cloaca, es una malformación severa en la que su vida digestiva, urinaria y genital no están separadas, sino que están unidas y tienen sólo una vía de salida hacia el exterior”, explicó.

Barraza León resaltó que la cloaca es una malformación poco frecuente en niñas; en el HIES se presenta un paciente cada 6 a 7 años, añadió, y gracias al personal capacitado en la Institución se le ha podido dar el tratamiento e intervención necesaria a María.

“Tener la posibilidad de resolver esta patología tan compleja en nuestro hospital es algo importante que nosotros podemos ofrecerle a la población y que estos pacientes tengan un resultado positivo, lo que más nos interesa es que tengan una calidad de vida completamente normal”, recalcó.

Ulises Moreno Guillén, pediatra con especialidad en cirugía colorrectal, quien intervino a la menor, precisó que la urgencia de operar a los menores que padecen estas malformaciones es que tengan una buena calidad de vida y evitarles complicaciones en su salud, en el caso de la menor, se le pudo haber afectado el riñón de no intervenirla de recién nacida.

Por su parte, Herminia Castillo, madre de la menor, proveniente de la etnia Yaqui, compartió sentirse feliz de la recuperación y avances en la salud de su hija, ya que no ha presentado complicaciones.

“Los doctores me dijeron que la operación sería difícil, hoy gracias a Dios todo salió muy bien y no hay complicaciones, estoy muy agradecida con toda la gente que cuida y cura a mi niña”, expresó.