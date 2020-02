Posted by Hector

CABILDO DE CABORCA SE SUBIERON EL SUELDO POR SUS PISTOLAS…

#VideoColumna José Alfredo Gastélum Rocha

#Confidencial #Caborca

Caborca, Sonora, enero del 2020.- Buen tiro se aventó el Cabildo del Ayuntamiento de Caborca, Sonora, al aumentarse el sueldo así nomás por sus pistolas, pasándose por el arco del triunfo la normatividad en la materia, que señala que si los miembros de cabildo aprueban un aumento de sueldo, será para los de la siguiente administración y nunca se lo podrán aumentar ellos mismos.

Y precisamente eso es lo que hizo el actual cabildo en Caborca, se aumentaron el sueldo ellos mismos, de tal suerte que en la revisión fiscal del año pasado, se les hizo ese señalamiento de que se subieron el sueldo desde el primero de enero del 2019, asentando que deberán aclarar esa situación y hacer lo conducente para corregirlo.

¿Y qué significa eso? Pues significa que deberán presentar el acuerdo de cabildo de la administración municipal anterior sobre ese aumento de sueldo a los miembros del cabildo; y si no existe, entonces cada quien deberá regresar lo que se les haya pagado de más, o sea lo del “auto – aumento de sueldo”; y además, se debe proceder conforme a la ley, con los servidores públicos que resulten responsables por esta situación, que en este caso son los miembros del cabildo.

¿Voy bien o me devuelvo? El asunto está más claro que el agua, los miembros del cabildo –no solo de morena, sino también integrado por Regidores del PRI, del PAN y Movimiento Ciudadano- se subieron el sueldo al margen de la ley; el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización los cachó en la maroma; y ahora, pues comprueban que no se subieron el sueldo ellos mismos o de lo contrario, regresan lo que ya se hayan pagado de aumento, además de responder por los cargos que se les pudieran imputar conforme a la Ley de los servidores públicos… Sí Señor!!!