Posted by Hector

Belinda trabaja en sesión de música con Steve Aoki

La cantante mexicana Belinda dio una sorpresa en su cuenta de Instagram, pues compartió un video y una fotografía con el DJ estadounidense Steve Aoki.

“Después de una sorprendente sesión de música increíble con Steve Aoki terminanos la noche con mucha magia en el estudio Criss Angel”, escribió la cantante en el vídeo que compartió en su red social.

En el vídeo que ha superado las 300 mil reproducciones y los 300 comentarios se ve a Criss Angel, pareja de la mexicana, realizar un truco de magia con cartas.

After an amazing session with @steveaoki we end the night with the best magician of all time @crissangel// después de una sesión de música increíble con @steveaoki terminamos la noche con mucha magia en el estudio @crissangel

Un vídeo publicado por Beli (@belindapop) el 6 de Ene de 2017 a la(s) 3:06 PST

En la fotografía se ve a Belinda, Steve Aoki y Criss Angel sentados en un estudio de producción. “Surprises 2017” (Sorpresas 2017, en español), escribió la mexicana.

Sin embargo, la cantante no dio más detalles sobre la sesión de música en la descripción de la imagen.

Surprises 2017!