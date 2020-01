Posted by Hector

AYUNTAMIENTO DE CABORCA “LA CACA” DE LA CORRUPCIÓN

UNA MÁQUINA PERRONA DE ESAS AMARILLAS

COOPERTIVA VERBAL

Hasta este escritorio de redacción de Cooperativa Verbal bota la “caca” de la corrupción y salen a la luz las “alianzas” para que Morena ganara con su gallo Librado Macías y es que nos acaba de caer -un caso para la araña-, pues se pasaron de verga ya que según ellos cuando andaban en la dichosa campaña, dijeron que acabarían con la corrupción de los demás gobiernos. Claro que acabaron con ella ahora ya nadie gana por fuera en los moches pues ellos mismos administran la abundancia. Y para acabarla de chingar salen a la luz acuerdos que deberían de seguir ahí mismo, guardaditos, y resulta que al no cumplirse los acuerdos entre el gallo que no cumple, Librado Macías, y el disque delegado de disque Bienestar, Abraham Mier y el titular de la empresa Grupo Fimbres, del prestigioso empresario, Eduardo Fimbres, pues sale a la luz de quien fue uno que financió la campaña del 2018 donde Movimiento Regeneración Nacional ganó en Caborca. Pues como siempre el Presidente Municipal acordó pagarle a Eduardo Fimbres con trabajo ya que este tenía una máquina de esas perrrrrronas, grandotas y amarillas para mover la basura, en la cagada de basurero que tiene el Ayuntamiento, para que quede enterrada y no se haga el desmadre que se hace con los incendios y la contaminación a la intemperie (o sea que quede escondidita bajo tierra), en el periodo de 2015-2018 de la Karina García; y Librado también lo mandó a chinga a su progenitora como acostumbra el nayarita. El caso es que la ex presidenta que también fue financiada por Eduardo Fimbres y con el mismo compromiso de que le diera trabajo, pero ésta si le cumplió, solo que con los pagos no. Que para el caso es la misma chingadera, ya que de los 4 millones de pesos que les facturó por su trabajo les quedó debiendo 3 milloncitos, otra que no cumple, ha de ser mal de la silla presidencial. El asunto es que “El Cubano” Mier y Librado, el gallo que no cumple, quedaron de pagarle ese adeudo y seguirle dando trabajo sí los apoyaba con votos y dinerito…. Pero que creeeeeeeen!? Pues noooooo!, ni pago ni trabajo para el empresario Fimbres. Resulta que este par de bribones de Presidente y Delegado regional de becas para niños y niñas, compraron una máquina de esas perronas amarillas, igual que la que estaba trabajando del Grupo Fimbres, para que hiciera el trabajo; pero ahora iba a ser del Ayuntamiento, eso sí se veía mejor pues con eso se supone que el pueblo de Caborca se iba ahorrar una buena feria al año. Pues que creeeeeeeen?! No fue así ya que el par de bribones le compraron la máquina perrona de esas amarillas al compadre del Cubano Mier, o sea el disque empresario “Wiro” Badillo. Pero la cosa está tan corrupta y más enredada que esa máquina perrona amarilla vale unos 800 mil pesos en el mercado y ellos la vendieron en 2 millones de pesos. Luego entonces, ¿dónde quedó la lana que se supone se iba ahorrar el erario? Y esperen aún hay maaaaaaaaas… resulta que la mentada máquina fue por “adjudicación directa”, o sea que nada de que la vamos a licitar aunque valga dos millones de pesos, noooo para nada como vamos a dejar a fuera a nuestro compadre Wiro Badillo?, como pues? El caso es que adicional a eso todavía se sacó el pago sin el procedimiento respectivo, dirían los leguleyos; pues toda la mentada adjudicación se hizo después de haber emitido el pago y después hicieron la faramalla de que había tres cotizaciones, MIS HUEVOS! Puta madre ya no se puede confiar en nadie, un Presidentito que no cumple con sus acuerdos, un Delegado del Bienestar PARA ÉL, y un compadre incómodo más un Empresario al que le vieron la cara de nuevo y que aún lo siguen cuenteando de que lo van ayudar, sacándole dinerito cada que se les ofrece. Y como dice el dicho “perro que come huevo…” quien sabe ahora sí Librado le cumpla al Cubano, ya ven que la referencias son claras. Estimados lectores de esta cooperativa estamos jodidos por todas partes, la corrupción sigue en Caborca y también no cabe duda que las traiciones están en tu mismo equipo, nunca sabe uno por donde saltará la pinche liebre, pues como el caso del Alcalde que no cumple, que está rodeado de una bolita de traidores y buenos para nada que solo buscan ser unos mediocres chambistas y que se rasgan las vestiduras en las borracheras de los martes.