Arranca Instituto Sonorense de las Mujeres programa Empresas Contra la Violencia

Hermosillo, Sonora, 22 de septiembre de 2022.- Con el objetivo de avanzar en distintos frentes sociales y llevar acciones de gobierno a más mujeres en la entidad, el Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM) dio inicio al programa Empresas Contra la Violencia, mediante una firma de convenio con representantes de Zobele México S.A. de C.V.

Mireya Scarone Adarga, titular de la dependencia, dio a conocer que, en seguimiento a la política del gobernador Alfonso Durazo de buscar un estado libre de violencia hacia las mujeres, se ha buscado un acercamiento en las industrias, tanto con la parte obrera como con la parte patronal, para llevar acciones en beneficio de las trabajadoras.

“El gobierno del estado está impulsando una política de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y ahí iría implícito lo que es el acoso y el hostigamiento sexual, pero también otras violencias que también se presentan en los ámbitos de trabajo”, afirmó la titular del ISM.

Destacó que se realizarán jornadas de servicios jurídicos, psicológicos y de atención a procesos de duelo; a la par con esto, el ISM llevará a cabo talleres y charlas enfocados a la prevención de la violencia y el fomento de la igualdad entre colegas dentro de los espacios laborales, en un marco de cooperación entre el sector público y privado.

Scarone Adarga agregó que de esta forma se combate una problemática central para la institución que encabeza y, al mismo tiempo, se trabaja en beneficio de la productividad de las empresas participantes en el programa, toda vez que una persona que sufre de violencia también merma su desempeño y productividad. Por lo tanto, afirmó que, al atender el fenómeno, ambas partes ganan.

Ante esta iniciativa, Rosalva Islas Félix, representante sindical en la empresa, destacó la importancia de este convenio y ratificó el impacto positivo que tendrá para beneficio de empleadas y empleados.

«Este día, sin duda, es un arranque y es importantísimo para que todos comencemos a entender qué es la violencia dentro del centro de trabajo», dijo.

Por su parte, Karla Torres Domínguez, gerente de Recursos Humanos de Zobele México, destacó que el 70 por ciento de su plantilla laboral corresponde a mujeres, de ahí la importancia de visibilizar este tipo de problemáticas para la búsqueda de soluciones.

«No hay edad para la violencia y en algún momento fue un tabú, la gente no lo abría, no lo comentaba, pero ahora que todo está abierto, ya despiertas. Que esto sirva para una nueva era, no solamente dentro de Zobele», comentó.

Para finalizar, la titular del ISM anunció la próxima adhesión de ocho empresas más a este programa e hizo un llamado a las demás industrias de la entidad a sumarse a esta noble iniciativa.