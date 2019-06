Posted by Hector

ANTE FALTA DE RESPUESTA CTM SE VA A HUELGA GENERAL @JavierCTM @ctmsonora @ctmcaborca

A PARTIR DEL 20 DE JUNIO LA CTM PRESENTARÁ LOS EMPLAZAMIENTOS A HUELGA, ANTE LA FALTA DE RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES.

Continúa deteriorada la calidad y cobertura de los servicios

Hermosillo, Sonora. – Ante la falta de respuesta oportuna y precisa a las demandas de mejor servicio del IMSS, INFONAVIT, FONACOT y la exención de la carga fiscal en reparto de utilidades, vacaciones, aguinaldos y horas extras, la CTM reiteró su postura de comenzar con la presentación de los emplazamientos a huelga ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a partir del 20 de junio, anunció el dirigente estatal de la organización obrera, Javier Villarreal Gámez.

De no haber ofrecimientos que representen la solución a la problemática planteada por los trabajadores cetemista el estallamiento de huelga masiva sería el próximo 08 de julio, advirtió el líder sindical.

Villarreal Gámez llamó a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano a intervenir con mayor firmeza en favor de los trabajadores y sus familias a fin de lograr que se les ofrezca servicios de salud de primera calidad.

Informó que durante el par de reuniones que se sostuvieron como parte de la mesa del diálogo, los titulares de las dependencias federales expusieron propuestas carentes de plazos concretos que representen la solución a la problemática planteada.

“Por ejemplo el compromiso del IMSS consiste en buscar que se vengan los especialistas que hacen falta a nuestro estado, pero no indican fecha exacta, ni número de doctores, cuando sabemos que hacen falta 271 especialistas, pero no define el tiempo en que se cubrirán las vacantes y eso no es una solución”, resaltó

En el caso de Infonavit y Fonacot dijo que las dependencias no precisan una respuesta clara en relación a las demandas de bajar los intereses a los créditos que se le otorga al trabajador y que provocan pagos que lo dejan sin salario.

El líder sindicalista hizo un llamado a las Instituciones Federales para actuar con determinación y objetivos firmes que brinden verdaderas soluciones que dignifiquen la vida del trabajador y sus familias.