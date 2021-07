Posted by Hector

ANACONDA Y VAN PA’ ATRÁS LOS FILDERS

HASTA EL QUIMICO DANIEL SALAZAR DEL PRI-CABORCA SE REGOCIJO CON LA LLUVIA.

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Con esta buena lluvia, que sí estuvo muy buena, extremadamente buena, aunque mi amigo Santiago Sotelo Jáquez, al igual que muchos ganaderos de la región, dirá como los putitos: “Con una pulgada más sería extraordinario”; con esta lluvia, por Dios que hasta ganas dan de ponerse hacer algo, con solo quitarse uno la modorra del calor que trae a cualquiera como si estuviera enamorado y mal correspondido, o como si le acabaran de dar la segunda prueba del COVID 19 y también resultó positiva, pues no debe cabernos la menor duda que es una verdadera bendición este llovidón, que tanta falta nos estaba haciendo y ahora lo que venga, pues muy bienvenido.

Es tan agradable y tan positivo este fenómeno meteorológico, que surte efectos hasta en los políticos, como fue el caso del Químico Daniel Salazar, ex candidato a la diputación local por este tercer distrito electoral abanderado la perversa alianza PAN-PRI-PRD y que finalmente ganara la Lic. Alicia Gaytán de MORENA, que por cierto se reeligió haciendo historia en este distrito como la primer mujer reelecta; pero el asunto es que el Químico que también es Presidente del Comité Municipal del PRI, hace tiempo había corrido, así como se lee, “¡corrido!”, a un puñado de priistas que tienen años en las oficinas del PRI-CABORCA reuniéndose todos los días a jugar al dominó, tomar café, hacerse pendejos, contar charras, mentiras, componer el mundo, o lo que sea, pero le dan vida al partido a diario, y a mi compa Daniel se le ocurrió un buen día pensar que eso no estaba bien y que mejor le “sacaran punta”, y se tuvieron que ir. Unos más conservadores tan solo dejaron de jugar al dominó y se cambiaron al cuartito de enseguida donde está la CNC, ahí con la compañera Bertha, que también los quisieron correr de ahí pero se encontraron cemento con varilla corrugada y no los pudieron sacar ni el Químico junto con su pandilla, y se sostuvieron íntegros, estoicos; otros pocos de los jugadores del domino decidieron irse a probar suerte a otros partidos y se sumaron en el primero que paso por enfrente, ya ven queridos Anacondistas que estas elecciones pasadas lo que sobraban eran partidos políticos, por lo que eso no fue problema para los corridos.

Resulta que ahora, seguramente con la llovida que pone de buen humor a todos, les decía al principio que hasta el Químico Daniel Salazar del PRI, se regocijó y lanzo un decreto dejando en libertad de regresar a aquellos priistas que había corrido, de nuevo a sus mesas a jugar domino y a que vayan todos los días al partido a darle vida como lo han venido haciendo por años, aunque las heridas aún están sangrando, seguramente no será fácil que vuelvan, pero con un poco de engrasado a los ejes, vuelvan a rodar con normalidad y veamos aquellos que se fueron al VERDE de nuevo en el PRI, los que se fueron al NARANJA de nuevo en el PRI, los que se fueron a MORENA de nuevo en el PRI, pues de haber sido así, seguramente que el PRI solo, sin alianza en Caborca, hubiera obtenido el triunfo, pero en fin, como dijo la indita “El jueras no existe”. Nos vemos mañana en la próxima columna, si Mi Poder Superior me lo permite.