Posted by Hector

Anaconda y tranquilo Cubano

TRANQUILO “EL CUBANO” MIER, EN EL ARRANQUE DE LA EXPO-GAN.

ÁTIL, MUNICIPIO ENTRE LOS MENOS POBRES DEL PAÍS.

INICIA OPERACIONES LA GUARDIA NACIONAL.

ANACONDA

POR:- JOSÉ RAMÓN GASTÉLUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Al parecer, los ganaderos de Sonora hicieron un pequeño paréntesis en sus vidas y en su guerrita interna que se cargan, pues al menos en el arranque y la inauguración de la Expo Ganadera e Industrial Expo-Gan Sonora 2019, no hubo aspavientos por parte de nadie y el recién reelecto Presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), inició la fiesta acompañado del Secretario de Gobierno Miguel Ernesto Pompa Corella, así como de la Presidenta Municipal de Hermosillo Célida López y otras autoridades que cortaron la famosa piola anunciando que empezaba la Expo allá en la capital del Estado Hermosillo, Sonora, en estas anuales festividades que nos recuerdan y fortalecen las costumbres, las tradiciones, de los sonorenses, pero lo más importante de esta magna fiesta es que une a las familias que se dan cita de todos los municipios de la entidad porque es precisamente eso, una fiesta de los y para los sonorenses.

Pues enhorabuena para los aguerridos ganaderos que todavía no se recuperan de la pasada elección interna de la UGRS, donde hubo de todo, menos de lo que algunos querían como mi amigo “El Cubano” Mier, de la caballada de Daniel Baranzini, pero que por tratarse de una fiesta para los sonorenses seguramente, se quedaron “chitón perrito” y que siga la fiesta en la Expo-Gan Sonora 2019.

La internacional Expo Ganadera va a durar algunos días, desde este pasado 25 de abril hasta el 19 de mayo, porque así ha sido y seguirá siendo para que los chamacos, los no tan chavalos, las madres y padres de familia puedan ir a relajarse y ponerle con singular alegría a las comidas que ahí se servirán, así como la chamacada se la pase de lo mejor en los jueguitos mecánicos y viendo las diferentes razas de ganado que ahí expondrán los socios de la ganadera y otros que nos visitan de lejanos lugares a esta interesante exposición.

Y en otro asuntillo, no se si ya lo sabían, pero hay una dependencia que se llama ENIGH, que significa Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que depende directamente del INEGI, y que hace buen tiempo anunció que dentro de los cinco municipios con menor pobreza en el país, tres de ellos son de Sonora, y nada menos que Huépac es uno de ellos, por lo que no entiendo que chingados anda haciendo mi compa Mauricio López “El Zorro” en este pueblo si es de Huépac; otro es San Felipe de Jesús y un tercero es Átil de aquí del hermoso desierto de Altar. Así las cosas con estos municipios con menos piojillo, que se suman a otros dos para dar los cinco, que son Melchor Ocampo en el estado de Nuevo León y Abasolo en Coahuila.

Así que tenemos algo de que presumir con este vecino municipio de Átil, donde de plano aseguran estas dependencias que ahí de plano no hay hambre, o al menos es donde menos hay.

¡Ah!, y no nos podemos despedir sin antes compartirles que este día 26 de abril del 2019 inició su actuación la GUARDIA NACIONAL en nuestro país, concretamente en el municipio de Minatitlán, Veracruz… Nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.