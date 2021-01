Posted by Hector

Anaconda y siempre no (Morena)

ABRAHAM “EL CUBANO” MIER NOGALES, SIEMPRE NO VA SIN VARA EN MORENA

SE LE APANTERA LA DIPUTADA LOCAL LIC. ALICIA GAYTAN

EN LA ALIANZA PRI-PAN-PRD LAS COSAS ESTAN MAS CABRONAS

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

De nueva cuenta, iniciando el año, tras haber sido parte de los sobrevivientes a la pandemia COVID19 del 2020, con un cuñado menos, un abuelo que se nos fue, un puño más de familiares y demasiados amigos que ya no están con nosotros, esperando que lo más pronto posible nos llegue la vacuna a este jirón del desierto para ver si podemos seguir aguantando el desorden que ha provocado este virus en todos los aspectos y a todo el mundo. Por lo menos habremos de darles gracias a esos chinos hijos de su chingada madre que les dio por comer murciélagos sancochados y no cocerlos debidamente, pues ahora somos todos los habitantes del planeta los que estamos sufriendo las consecuencias de esta babosada china. En fin, aquí nos tocó vivir y poco o nada hay por hacer, ya esperaremos lo que puede hacer Mi Poder Superior en primer término y luego la medicina por nosotros.

Pese a todo, no podemos quedarnos de brazos cruzados y la vida tiene que seguir. Cada chango a su mecate, como lo han dicho infinidad de veces en cada rincón del planeta, quien tenga que morir, pues morirá, pero la economía no puede ni debe morir. Bueno, así lo dicen los jefes de estado, los ricos, los que tienen economía pudiente, porque a uno, ¿qué más da un peso que un millón?, pero desgraciadamente no podemos subsistir, ya que sin dinero no hay comida, pues como dice mi amigo “El Purrangas”, “..O chilla el sartén o chillan los chamacos…”, y tiene bastante razón.

Muy bien, queridos Anacondistas, resulta que el panorama político local que existía al cierre del año viejo, pues ahora ya no es el mismo, y ahora podemos ver uno que otro duodeno obstruido en esta balaceada, pero por siempre Heroica Perla del Desierto.

Así es, amables Anacondistas, ya que por todos es sabido que al amigo Abraham “El Cubano” Mier Nogales, de quien se creía que ya tenía en su mano la candidatura a Presidente Municipal de Caborca por MORENA, y que era un hecho que iba sin vara, ahora resulta que le brinco al ruedo nada más y nada menos que la aguerrida MORENISTA de pura cepa, la actual Diputada Local por este tercer distrito electoral Lic. Alicia Gaytán que sin decir ¡agua va!, anuncio y se registró como precandidata a esa posición por su partido MORENA, y desde ahí las cosas cambian para “El Cubano” en virtud que ya no irá sin vara, como se pensaba y habrá que redoblar esfuerzos, trabajar titánicamente o de plano claudicar en su objetivo y esperar a que pasen otros tres años para ver si a la otra se puede ir solo, sin batallar.

Sin embargo la cosa no termina ahí, ya que tendremos que esperar la reacción de este político de nuevo cuño y del gran equipo que ya traía a su lado trabajando para lograr lo planeado, de los que estamos seguros, no se quedaran con los brazos cruzados y habrán de ponerle cátsup a la papa para que la contienda sea como debe de ser, con opciones para su militancia, que hayan dos o más para que los morenistas se puedan dar el lujo de escoger su abanderado y no que se los impongan como se miraba que iba ser.

Pues la moneda está en el aire para MORENA y nuestro amigo Abraham “El Cubano” Mier Nogales que tiene la última palabra si le entra a la contienda o decide junto con su equipo de colaboradores dejarla de ese tamaño o quizá buscar opciones en otro instituto político, en otra alianza común o parcial, provocar una desbandada en MORENA lo que sería muy normal y repetitivo como ha sido siempre en todos los partidos cuando no se cumplen los caprichos de tal o cual.

Estaremos esperando con cámara y grabadora en mano para ver que deciden y tenerlos bien informados en tiempo y forma, queridos Anacondistas.

Mientras son peras o son manzanas, la fiesta está más cabrona en la perversa alianza del PRI-PAN-PRD, algo que nunca se hubiera uno podido imaginar que sucediera, pero la ambición por el poder es cabrona y ahí la tenemos a este perversa alianza, poniéndose de acuerdo policías y ladrones, putas y sacerdotes, rabinos y papas, en la mayoría de los casos sin tomar en cuenta a la verdadera militancia que la han tomado unos de una forma y otros de la otra, y lo está por venir en muy corto plazo será una nueva experiencia para el electorado, para los militantes de los diversos partidos, para los escépticos, para los que les gusta la política, para los que la odian, en fin, para todos los caborquenses.

El asunto con la famosa alianza PRI-PAN-PRD, es que para escoger al o a la abanderado o abanderada, casi vemos los chingadazos que se van a tirar de un lado para otro y para el otro, ya que para nadie es un secreto del eterno odio que se profesan al menos los panistas y priistas, y claro que o será fácil olvidarse de la noche a la mañana, nada fácil será escupir para arriba y que les caiga la saliva en la cara, pues cuando el pasado los alcanza, se requiere no tener madre para agarrarse de la manita y enfrentar una contienda como hermanitos, dándose besitos y haciéndose cariñitos. Se nos antoja un tanto mas cuanto difícil, aunque el dinero y mas aun el poder político que tiene otro saborcito, bien pueden cambiar formas de pensar, ablandar voluntades, y un sinfín de sucesos extraños pueden suceder.

Muy bien, “Ya veremos” dijo El Villano Reventón, en tanto nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.