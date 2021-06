Posted by Hector

Anaconda y «se acomodan las calabazas»

POCO A POCO SE APAGAN LOS FUEGOS TRAS LA PASADA JORNADA ELECTORAL.

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Bien, queridos Anacondistas, sobre el trote de la carreta se van acomodando las calabazas, reza un viejo y conocido dicho del vulgo, y eso es precisamente lo que está pasando en esta región del Desierto de Altar, donde los “impugnicicidios” están a la orden del día en la feroz pelea por el tercer distrito local electoral, agarrados del chongo la Alicia Gaytán que es la ganadora hasta ahorita de acuerdo a la autoridad electoral, pero su más cercano rival el Químico Daniel Salazar, no ha mordido el freno y sigue en la pelea, argumentando que le hicieron un sinfín de chapuzas, como algunos representantes de casilla (RC) que eran funcionarios y eso no está bien; además de que unas urnas no llegaron como debieron de haber llegado y se trozo la famosa “cadena de custodio”, es decir que aquellos que protegían estos paquetes con las boletas electorales se hicieron pendejitos o pendejitas por ahí y dejaron que los paquetes caminaran solos, sin seguridad y se expusieran a sufrir cualquier alteración, chapuza, trampa o como se le llame para beneficiar a tal o cual candidato en su camino antes de llegar al Consejo Distrital Electoral; y una serie de pequeños y grandes “detalles” que bien pudieran dar el giro en favor o en contra de uno o de la otra. Pero en fin, ya veremos dentro de poco el final de este “Cañaveral de Pasiones”, que se viene aclarando pasito a pasito.

Como decíamos al inicio de estas líneas, se van acomodando las cosas y se va dando el debido cumplimiento a los compromisos que se dieron antes y durante la campaña política, y ahora vemos como algunos candidatos como mi compa Ricardo Araiza del Partido Verde ya anda sacando dinero de las piedras y de donde haya para pagarle a algunos sujetos que se alquilaron en sus filas para ciertas tareas y se les quedo debiendo una feriecita y ahora ya se les ha ido pagando de uno por uno, aunque todavía falten un buen número de personas a las que hay que darles sus moneditas.

De la misma manera, el candidato ganador, Abraham “El Cubano” Mier Nogales de MORENA ya anda taloneando lo que le falta para cumplir en tiempo y forma con lo prometido a sus testaferros y en pocos días todo estará saldado, incluyendo aquellos desleales que primero se alquilaron con la alianza PAN-PRI-PRD y les pagaron y después se alquilaron con El Cubano para no presentarse a realizar su trabajo ese 06 de junio del 2021 y así traicionar al abanderado de sus filas. Pero eso no tiene nada de raro ni de nuevo, pues cada tres años es lo mismo, como dice aquella canción “..y siempre es igual, es picoso el mole, diferente el dedo, pero el mismo atole…”. Por lo que nadie debe de asustarse y mucho menos deberá hacerla de pedo, pues en la política, al igual que en la guerra y el amor, “..¡¡¡Todo se vale…!!!”.

Por lo pronto, mientras se van apagando los fuegos que quedan tras de cualquier elección, nos estaremos viendo la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.