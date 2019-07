Posted by Hector

ANACONDA Y ¿QUE CUENTAS RENDIRÁ LIBRADO MACÍAS A SU CABORCA?

MI MAMÁ GRANDE ME DECÍA, “MIRA M`HIJITO, TODO SE PUEDE DECIR POR ESCRITO, PUES HAS DE SABER QUE HAY QUIENES PUEDEN DICTAR CATEDRA SOBRE TODAS LAS FORMAS POSIBLES E IMPOSIBLES DE HACER EL AMOR, SIN HABERLO HECHO UNA SOLA VEZ EN SU VIDA”.

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

CABORCA, SONORA.

Una vez más, frente a mi negro teclado que ya le anda por tocar el tema ese tan esperado del Primer Informe de Actividades de esta Administración Morenista en la Heroica Perla del Desierto, donde todavía las manda tocar el Lic. LIBRADO MACÍAS GONZÁLEZ, y por cierto a mi negro teclado casi le falta hablar, ya se las sabe casi todas, con sus teclas borrosas, con ese lustre de las cosas muy usadas, pero brillosas precisamente por el uso, no con ese resplandor afeminado de lo que solo es para lucir.

A unas cuantas semanas de este trascendental evento en la vida de Caborca, ya se empieza a escuchar en cada rincón de mi heroica ciudad, más aún en esas mesas del café donde los grupos reunidos se la pasan contándose sus defectos, disminuyéndose unos a otros… ¡Ah!, pero sin poder vivir los unos sin los otros. Pues ahí es donde esperan con ansia ese primer informe del Presidente Municipal Librado Macías, ya que “…se pusieron muchas esperanzas en ese chavalo. Todo el pueblo le dimos el voto y tiene que hacer algo bueno para Caborca, algo que deje huella bien marcada…”, diría uno de los veteranos que de vez en cuando saludamos por alguna mañana temprano en las tantas mesas de café que se acostumbran en este rancho grande.

Pues bien, esto de escribir sobre algo que vendrá, debe ser medio extraño, pero cuando los resultados se encuentran en la ciudad, el recarpeteo en las calles, en los cruceros, en los perímetros de las escuelas, en el tramo de la carretera federal que cruza nuestra ciudad, cuando abres la llave del agua en tu casa y sale el chorro con ganas, cuando le bajas a la palanca del excusado y se va lo excretado sin freno, cuando no hace falta pegarse a la pared para bañarse bajo la regadera, cuando te das cuenta que ya te duran más las suspensiones de tus carros, es cuando puedes decir que las cosas van bien en este municipio, es cuando se puede escribir de algo tangible, de algo concreto, de algo que se ha hecho, que se ha taloneado en los diferentes niveles de gobierno, algo que se ha logrado gracias a las estrategias de la administración, en algunas ocasiones con dinero, pero en otras sin dinero, como esa de la recuperación de unas doce pulgadas de agua para Caborca que se las estaban robando sin el menor problema y que se resentía la necesidad en el pueblo, y que ahora, gracias al trabajo coordinado de Alcalde con Director de Oomapas “El Blacky” Medina y la raza de su sindicato, ahora Caborca cuenta con doce pulgadas más de agua pues se trabajó y no se invirtió dinero, pero se logró dar con los “ratoncitos” y se frenó ese “aguachicol” y ahora, en esta temporada de calor no habrá problemas de desabasto del agua en la red, o quizá, alguna que otra vez, falten dos que tres gotitas, pero técnicamente está dicho que con la recuperación de esas doce pulgadas de agua, el pueblo puede respirar tranquilamente y también bañarse tranquilamente.

“Oyes, pinche Anaconda, la gente se pregunta, ¿No podría hacerse algo similar con lo de seguridad pública, sin gastar dinero, solo con talento como en el Oomapas?”.

No podía faltar tu sabia intervención, mi querido e intolerante Anacondista, pero en el transcurso de esta columna daremos respuesta a tu perverso comentario, pues la seguridad pública es parte de una labor muy cabrona en toda administración municipal, estatal, nacional, internacional y de cualquier nivel, pues en todos los niveles existe la delincuencia y hay que buscarla, encontrarla, administrarla, desarraigarla, o lo que haya que hacer contra ella, pero hay que hacerlo; sin embargo, este rubro sigue siendo fuerte talón de Aquiles en toda administración de cualquier nivel, y Caborca, seguramente que no es la excepción, pero algo se está haciendo, al menos para tener a raya a los “malosos” y que no se les pase la mano, como se está viendo en otros municipios.

Bien, amable Anacondista, decíamos que es extraño escribir de algo que vendrá, pero eso trae a mi memoria las sabias palabras de mi Mamá Grande que me decía mientras preparaba esa exquisita salsa de molcajete que con sencillez preparaba, pues recuerdo que solo utilizaba tomate de bola, chile güerito, sal gruesa, agua previamente hervida, y el secreto debió haber estado en las cantidades y “el meneadito”, porque una vez que se probaba esa salsa, resultaba imposible borrarla del paladar, pero volviendo a sus sabias palabras, recuerdo que me decía, “Mira M`hijito, todo se puede decir por escrito, pues has de saber que hay quiénes pueden dictar cátedra sobre todas las formas posibles e imposibles de hacer el amor, sin haberlo hecho una sola vez en su vida”. No podemos negar, amables Anacondistas, la profundidad de lo que me decía mi Mamá Grande cuando este humilde Anaconda era apenas un mozalbete sin oficio ni beneficio. (Hasta la fecha, dirían mis buenos amigos).

Pues como siempre lo hemos dicho, que este humilde Anaconda no se da el lujo de permitir que mis sentimientos políticos impregnen las evaluaciones o comentarios que hacemos en esta columna, les podemos decir que ya se desparramaron en obra en esta ciudad a la fecha, poco más de cien millones de pesos que nos permiten rodar por las calles como si anduviéramos en las principales arterias de Phoenix, Arizona, la verdad es que empiezo a creer que a mi carro no le duele nada porque no suena por esas calles recarpeteadas que tenemos.

Ahora podemos ver el manejo de esta administración municipal, que lejos de ver debilidades en algunos aspectos de la ciudad, como la falta de agua potable que se venía venir para este verano tan caluroso, pues nos dejan con los ojos cuadrado al convertirlas en oportunidades de servir a su pueblo, como lo hicieron al echarse a cuestas la tarea de buscar y encontrar las fugas de agua que se tenían en los tubos principales por gente desleal y en algunos casos en contubernio con funcionarios también desleales, y ahora Caborca cuenta con doce pulgadas más para contrarrestar la necesidad, y es un hecho que los trabajos continúan en la misma dirección para seguir buscando y encontrando esas tomas clandestinas que tanto daño hacen a la población, y claro que las van a seguir encontrando de todas las medidas, desde media pulgada hasta las tomas clandestinas de cuatro pulgadas como las que ya se detectaron y fueron canceladas para que se sumen al chorro que le corresponde legalmente a la población.

Eso nos habla de capacidad y talento en el alcalde Librado Macías, que en vez de andar buscando culpables o ponerse a llorar porque no hay dinero, por el contrario se pusieron las pilas y encontraron de inmediato la solución.

Seguramente que ya van en el mismo camino con el grave asunto de la seguridad pública, teniendo en ese rubro la mejor de las oportunidades para demostrarle a su pueblo que pueden cumplir con lo que se requiere para que haya paz, tranquilidad, seriedad en la ciudad y las cosas tomen el camino correcto. Claro que deberá ser de la mano de su equipo de funcionarios, como también de la sociedad que cada día se muestra más colaboradora con sus autoridades.

Este delicado renglón, de seguro que se debe estar atendiendo, precisamente con esa delicadeza, pues como nos platicaba alguna vez el Santiago Sotelo, “Es muy difícil hacer el amor sin hacer ruido; pero todo puede hacerse aunque cueste infinito cuidado”, por lo que una vez analizado el comentario del amigo Santiago Sotelo Jaques, podemos ver lo profundo de sus palabras, así como en un tiempo razonable podremos ver los resultados de un buen trabajo en la seguridad pública, aunque no podemos negar que en la viña del Señor siempre habrá de todo, ya que no se puede crear una sociedad comunitaria sin sacerdotes ni policías, gobernada democráticamente bajo una ley moral única e inapelable. Creo que eso se podría lograr por allá en Saturno o Júpiter, quizá!.

Solo nos falta esperar que llegue ese primer informe y sumarle otros pocos de millones y resultados de aquí allá, por lo pronto nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.