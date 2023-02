Anaconda y Preciado

Posted by Hector

ANACONDA

POR:- Jose Ramon Gastelum Rocha

H. CABORCA, SONORA.

Tenemos la suficiente religión para odiarnos unos a otros, pero no la bastante para amarnos. (Jonathan Swift)

Continuando con los protagonistas que ya iniciaron su carrera por una candidatura a la presidencia municipal de Caborca, tenemos esta vez a RAMONCITO PRECIADO, que contendió la elección pasada, abanderando la alianza PRI-PAN, con resultados negativos, pues la “conciencia” caborquense prefirió la novel figura de ABRAHAM “EL CUBANO” MIER NOGALES de MORENA.

Se Sabe que Ramoncito Preciado, es un empresario dedicado al comercio desde sus raíces, y como tal es triunfador, muy trabajador y altamente religioso, es decir un buen joven para una vida normal, pero decidió meterse en las patas de los caballos con esto de la política. Y a decir verdad, estas virtudes, poco o nada aportan en el tenebroso mundo de la política mexicana.

Actualmente es Regidor Propietario y al más de un año, se la ha pasado quieto y quizá al mando del Alcalde, como ha quedado demostrado en varias ocasiones, como la vez que el Regidor priista JUAN MURRIETA, compañero de Ramoncito, propuso que les quitaran los vales de despensa y de gasolina a los ediles, y Ramoncito se jaloneó dando la contra a su compañero, lo que hizo pensar a algunos connotados priístas y panistas que ya lo había “lamido el diablo”.

En fin, botones de muestra, pero algo más, fue que durante la campaña, en su partido, el PAN, no logró unificar y muchos se fueron a otros partidos, y otros más sencillamente no salieron a votar el día de la elección, marcando una sustancial diferencia, teniendo tan solo el apoyo de la albiazul, Señora EMILIA SOTELO, quien por cierto, figuraba como candidata a Regidora Propietaria en la planilla de ese entonces.

En ese andar de este humilde Anaconda, hemos encontrado diversas opiniones de panistas tradicionales, coincidiendo en que una segunda candidatura no sería sana, pues ha pasado a ser lo que comúnmente se conoce como “cartucho quemado”, amén de ser muy cercano al alcalde, y quizá hasta parientones sean, sumando a esto, el desconocimiento del oficio político que caracteriza a este buen joven empresario.

Lo cierto es que se empezó a “mover”, quizá por las presiones recibidas del hoy dirigente del PAN en esta Heroica población, NOE BUSTAMANTE, que se ha puesto las pilas y echó “la pompa a andar” a dos que tres, entre ellos Ramoncito. La fiesta estará buena por estos rumbos, sabiendas que ya hay dos que tres panistas apuntados, y le sumaremos otros dos que tres de la sociedad civil que simpatizan con el color azul.

Y donde no hemos volteado aún y que bien pudiera dar una sorpresa en el 2024, sin duda es en MOVIMIENTO CIUDADANO (MC), que ya pronto harán una gira por esta parte del Estado y desde luego que platicarán en cortito con varias figuras que están esperando el momento para brincarle al toro. A propósito de MC, estará en Pitiquito este jueves 19 de enero a las cuatro y media de la tarde su líder estatal MANUEL SCOTT, seguramente acompañado de su comité o algunos, a tomarle formal protesta al dirigente de este Instituto en este pintoresco y agradable pueblecito AARON DEL REAL, y que ya casi es el próximo candidato a la alcaldía de Pitiquito.

Ah!, y no se desesperen, amables Anacondistas, que muy pronto pasaremos a comentar los figurines de MORENA, felices propietarios del poder en Caborca. Por esta vez es todo, nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.

