Posted by Hector

Anaconda y otro Chapulín pa’ chonte Caborca

OTRO CHAPULIN PA’L CHONTE…

A DON JOSE GUADALUPE MENDOZA ROMERO, SE LO “BAILARON” CON CINCUENTA MIL PESOS EN EL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

No cabe duda, queridos Anacondistas que no se le puede ir a ninguno, tanto al azulejo, como el pinto, como el colorado y para acabarla de amolar, pues ¡¡¡Tómala morado!!!

Como ya quedamos, en esta nueva era del periodismo, le vamos a tener que dedicar unas cuantas horas más diariamente, pues no se puede hacer periodismo de verdad en poco tiempo al día, de plano tiene que ser de tiempo completo, o de plano saldremos a la luz pública a medias tintas, por lo que nos hemos dado a la tarea de reposicionar nuestra humilde empresa de Gastélum Editores en el menor tiempo posible, y recobrar aquellos años cuando leer Anaconda realmente era interesante, cuando unos la leían, otros la comentaban sin antes leerla, se la imaginaban, otras la esperaban, y los protagonistas la odiaban, por lo que vamos a retomar el rumbo, con ese periodismo que inicia donde otros terminan, que arranca con el libertinaje, llevándoles en cada nota ese dulzón sabor a sal que solo la verdad tiene.

Y tenemos que desde la administración panista de Panchito Jiménez como Presidente Municipal de Caborca, su Síndico Procurador Rigoberto Rivera Márquez le vendió un lote de terreno dizque de su propiedad o del Ayuntamiento al Sr. José Guadalupe Mendoza Romero en la nada envidiable cantidad de CINCUENTA MIL PESOS ($50,000.00), mismo terreno que resulto tener dueño y al señor Mendoza que ya se miraba ampliando su terreno en la Tienda “Las Torres” de la Calle 30 y la Avenida Benjamín Hill de la Colonia Lizárraga de esta Heroica ciudad de Caborca, pues tan solo se quedó mirando el horizonte, “peinándose a Bertha” ya que el verdadero dueño del lote de terreno no permitió que se lo quitaran y Don José Guadalupe Mendoza Romero tuvo que bailar con la más fea, pues sencillamente no le han devuelto los cincuenta mil pesos que pago en aquel entonces al Síndico Procurador Rigoberto Rivera.

Todavía en esa administración de Panchito Jiménez, tras una serie de alegatos y presentación de pruebas, se comprobó que en efecto Mendoza Romero había pagado esos cincuenta mil pesos y nunca dudo del Sindico, y se acordó por los miembros del Ayuntamiento, que se le devolviera ese dinero al Señor José Guadalupe Mendoza Romero, pero se hicieron pendejitos todos agarraditos de la mano y nunca s los pagaron, pasándole la bola a la siguiente administración, ahora priista, de Karina García, que también ahí le anduvieron haciendo al “porcino con mal ocular” y aunque ratificaron el acuerdo del Cabildo anterior para pagarle los cincuenta mil pesos “al José”, también lo sacaron al baile y ahí lo trajeron haciéndolo pendejito los tres años y nunca se los pagaron, por lo que Don José también le entro con unos centavitos a la campaña de Morena para que Librado Macías y su gente le echaran la mano para sacar su “pendientito”, según nos llegó la información al respecto, pero hasta la fecha no ha recuperado absolutamente nada Don José Guadalupe Mendoza Romero, y si le ha metido unos centavitos más al asunto, pues no falta quien vaya y le diga de la administración que le puede arreglar y le bajan una feriecita, ya ves querido Anacondista que, “el jodido le va a todas”, pero ninguna le ha salido bien al famoso José del abarrotes “Las Torres”, y ahora dice Don José Guadalupe que de ser posible, pues se paguen con esos cincuenta mil pesos, algunos impuestos que tiene que pagarle al Ayuntamiento como los prediales y otros adeudos y de esa forma se pueden emparejar, pero tampoco ha habido eco de sus peticiones, lo que nos habla de todas las chapuzas que se vienen orquestando en las administraciones públicas, concretamente aquí en Caborca, que a decir verdad, no es de mayor importancia comparada con las que vamos a señalar en columnas posteriores, como eso de las famosas luminosas donde se habrán de chingar algunos millones de pesos, pero ya veremos cuantos y quienes, por hoy nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.