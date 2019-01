Posted by Hector

ANACONDA Y LOS ROJOS

CON LA LUNA ROJA, NO HUBO OTRA OPCION QUE ESCRIBIR DE “LOS ROJOS”.

SE BUSCARAN NUEVAS CARAS, PROMETIO “EL PATO DE LUCAS” AL ARRIBAR A LA DIRIGENCIA DEL PRI ESTATAL.

NUESTRO HUMILDE, PERO MUY SINCERO PESAME A LAS FAMILIAS DE LOS QUE SE NOS ADELANTARON EN EL CAMINO SIN REGRESO.

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Extasiado con el rojo sangre de la luna y frente a mi negro teclado, no tuve más remedio que escribir un poco acerca del estado que guardan “los rojos” en mi querida y Heroica Perla del Desierto, donde poco a poco van avanzando un grupo de priístas verdaderos, de esos que no cambian su ideología ni por mil puñados de oro, caminando sin prisa, pero sin pausa, con bastante tiempo por delante, sabedores de la difícil tarea que les espera para poder recuperar la posición que tuvo el tricolor con su candidata Karina García, ex alcaldesa de Caborca, y que por una u otra razón no supieron o no pudieron conservarla, resquebrajando la unidad que hace apenas un año todavía prevalecía en el partidazo.

Ahora, con el inquieto joven Profesor Arturo “El Matemático” Medina Vázquez, al frente de esta aventura, buscan reposicionar al PRI en este municipio y estar en condiciones óptimas la próxima fiesta electoral, para la que falta mucho tiempo todavía.

Ernesto “El Pato” de Lucas Hopkins, con su arribo a la dirigencia estatal del Revolucionario Institucional, ha dejado muy en claro que una de las decisiones a tomarse para la otra, sin duda será el buscar nuevas caritas, mentes frescas, pensamientos sanos, para poder volver a reunir el rebaño, y eso ha provocado buenos comentarios entre la militancia tricolor en todos los rincones de la geografía sonorense, pues saben que medidas como esta son muy necesarias para darle una refrescada al partido que ya casi huele a puro alcanfor con las erróneas decisiones tomadas en el cercano y el no tan cercano pasado político y se nota que ahora si empiezan a creer los priístas que habrá trascendentales cambios en sus cúpulas y consecuentemente en la base, ya que las prácticas anteriores deben quedar en algún rincón como piezas de museo para darle la bienvenida a nuevas generaciones que también tienen lo suyo, pero que no se les ha dado esa oportunidad de demostrar lo que saben y pueden hacer en beneficio de su partido el Revolucionario Institucional.

“Es un hecho que la cosa no va estar fácil para “El Matemático” y la raza que andamos con él, porque todavía quedan algunos rescoldos de priístas que se resisten a pasar a tomar el asiento que les corresponde como “vacas sagradas” o “fuentes de fortaleza”, a los que hay que ir a visitar cuando se requiera su opinión de esa experiencia que tienen ya vivida, y que no quieran hacer su voluntad, que no pretendan ejercer su capricho como lo han hecho en reiteradas ocasiones y los resultados han sido desastrosos…”, nos comentaba un connotado priista, de esos con suma experiencia, pero que han logrado entender que su tiempo ya les pasó, que son cartuchos quemados, y que si quieren realmente a su partido, tendrán que tomar con decencia , el lugar que les corresponde, dejando libre el camino a la nueva feligresía para que el electorado pueda volver a tener confianza en el partidazo y dejarse de plano de querer seguir aferrados con los veteranos.

Decíamos que el Profe Arturo Medina, se ha lanzado en pos de una renovación real, y ha manifestado que sin dejarse de la mano de “los clásicos”, pues entiende perfectamente esa necesidad del enlace generacional que debe prevalecer en cualquier organización para que no envejezca y continúe su camino de manera recta y sin tropiezos para seguir dándole a su gente lo que requiere para continuar militando en las filas del instituto político. “El Matemático”, ha deambulado por todos los caminos del partido y conoce al dedillo las actividades que hay que desarrollar en el PRI, por lo que día a día cuenta con más simpatías de la militancia del partidazo que lo conocen, pues realmente cuenta con trayectoria partidista, más que política, sabe del trabajo de campo, ha vivido por años el trabajo en la calle, en las colonias, los ejidos, los centros de población, los puntos de reunión de gente, llevando esos mensajes de sus candidatos cada tres años para que el PRI haya podido ser lo que fue y lo que ha sido en la vida política de esta vapuleada, pero por siempre Heroica Caborca.

Muy activo se le mira visitando esa gran familia priista, conminándola a que no perder el entusiasmo, convenciendo de la necesidad de unirse, de sumarse a los trabajos de partido a la voz de ya, con tiempo suficiente, pues la apabullante derrota en las elecciones pasadas, no dice otra cosa más que esa gran familia priísta ha sido abandonada, fue abandonada, y hoy se encuentra desbandada, pero siempre habrá líderes en los grupos que sientan la imperiosa necesidad de hacer algo por aquello que ya les ha dado lo suficiente en el pasado, el presente y que más les puede dar en el futuro si logran encontrar esa anhelada unidad que hoy brilla por su ausencia en las filas del partidazo.

Así las cosas por esos lados, no podemos despedirnos sin antes mandarles nuestro humilde, pero muy sincero pésame a la familia de Don Domingo Pesqueira Bárcenas que se nos adelantó en el camino, deseándoles la pronta resignación. QEPD Don Domingo Pesqueira.

De la misma manera, desde estas humildes líneas, nos sumamos al dolor también de la familia de nuestro querido amigo DON LUIS FERNANDO ORTEGA, que acudió al llamado divino antes que nosotros.

A los amigos Santiago “El Perico” Morales y su señor esposa Lydia, un fraternal abrazo ya que se despidió la Madre de Lydia, y desde aquí estamos con Ustedes y toda la familia.

Este año se nos despidió mucha gente, muchos amigos se nos adelantaron. Para sus familias nuestras sinceras condolencias de quienes hacemos posible este Semanario CONFIDENCIAL, y que acepten esos designios del Señor para encontrar la paz anhelada. Nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.