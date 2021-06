Posted by Hector

ANACONDA Y LOS REGIS PLURIS

…

RAMONCITO PRECIADO DEL PAN, SIEMPRE SI QUIERE SER REGIDOR Y EMPIEZA UNA FEROZ LUCHA CONTRA EMILIA SOTELO QUE YA SE SENTIA EN ESA POSICION.

ANACONDA

POR: JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Como lo hemos venido comentando, que ya los problemitas derivados de la pasada elección se van degradando, ahora sale a escena el jaloneo por la Regiduría para el PAN aquí en La Perla del Desierto, donde ya la reconocida militante albiazul Emilia Sotelo Jáquez se sentía feliz propietaria de esta curul, pues ya le brinco el que fuera candidato a la presidencia Ramoncito Preciado, quien había dicho que no quería regiduría, pues todo indica que ahora si la quiere y empieza otra fiesta post electoral.

Lo mismo que entre los priistas, donde andan del chongo la Señora Verónica Díaz y el empresario Juan Murrieta, que también iban en la planilla de aquella coalición PAN-PRI-PRD y los balazos están a quemarropa en ambos partidos.

Sin embargo, a la fecha se sabe que aun, el Instituto Estatal Electoral no ha manifestado de manera oficial cuantas regidurías plurinominales habrán de repartirse, pues se hizo bolas el engrudo con tantas alianzas, coaliciones, y todo ese desorden de sumarse unos partidos a otros, pero los jodazos por las posiciones están a la orden del día, para estar preparados cuando el Instituto Estatal Electoral de su informe oficial y entonces si a sentarse en todas las mesas para negociar como caballeros o como lo que en verdad son.

Seguro estoy, amables Anacondistas, que en el caso de la regiduría plurinominal para los panistas, en caso de quedar ahí, la encarnizada lucha por esa posición será muy desigual, pues no podemos negar que la Señora Emilia Sotelo tiene muchas más millas andadas que mi compa Ramoncito Preciado, y es que Preciado habrá de agarrarse no sé de que rama para poder darle la pelea a Emilia, o de plano olvidarse de ser Regidor. Pese a que la ética, más que la Ley, bien le puede dar el derecho en primer lugar al candidato perdedor, también es cierto que la ética casi nunca o mejor dicho nunca, estará presente en asuntos de política y mucho menos en “negociaciones políticas”. Bueno, eso me atrevo a pensar. La realidad la veremos con el tiempo. Primero habremos de esperar si son dos Regidurías Plurinominales para PAN-PRI-PRD o solo una, y entonces en corto tiempo, tras esto, tendremos un panorama muy claro, que lo podremos ver con el favor de Dios la próxima semana, cuando la autoridad emita su oficialidad.

En tanto, las patadas debajo de la mesa están a la orden del día, y nosotros nos estaremos leyendo la próxima columneja mañana, si Mi Poder Superior me lo permite.