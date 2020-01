Posted by Hector

Anaconda y los que se subieron el sueldo en Caborca

APARTE DE AUTORITARIOS, VIOLADORES DE LA LEY, DE COMETER NEPOTISMO, ABUSOS EN CONTRA DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, PISOTEAR DERECHOS DE TRABAJADORES Y CIUDADANOS QUE SE LES ATRAVIESEN, Y POR SI FUERA POCO, LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE LA ADMINISTRACION ACTUAL DE CABORCA SE SINTIERON MERECEDORES Y SE AUMENTARON EL SUELDO, INCLUYENDO EL DE LIBRADO MACIAS GONZALEZ, NUESTRO PRESIDENTE MUNICIPAL DIZQUE PARA REGALARSELO A LOS POBRES.

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

CABORCA, SONORA.

Así como se lee, querido Anacondista, ahora resulta que nuestra administración, dejando atrás lo que tanto cacaraquean de gobernar con “austeridad”, pues resulta que, “cagados de la risa” y con las manos en la cintura, se incrementaron el sueldo, regidores, Síndico Procurador y el propio Presidente Municipal, olvidándose de todo y pensando solo en su bienestar personal, sin importarles el daño que bien pudieran hacerle a las finanzas dizque tanto cuidan del pueblo de Caborca. Parece que no tienen tanto interés en cuidarlas, tal y como lo demuestran con estas acciones, al violar la normatividad establecida que dice debieron ser acordados estos aumentos por la Administración Municipal anterior y al no ser de esta manera, entonces tendrán que devolver la feria que se incrementaron nuestros “Honorables” miembros del H. Ayuntamiento, o de lo contrario enfrentar lo que establezca la ley al respecto, porque ya van algunos cientos de miles de pesos al cierre al mes de septiembre del 2019 y que solo en el Presidente Municipal y la Sindico se aumentaron $8,671.00 mensuales entre los dos, lo que da un total desde enero hasta septiembre del 2019 de $78,039.00 más el otro puño de los regidores que se los disfrazaron como vales de despensa y algunas otras maquilladas mamonas y corrientes que solo en los Ayuntamientos se les ocurren, pero que de esto adicional también les descubrió el ISAF en el mismo periodo, un total de $352,000.00, mismos que de acuerdo a la autoridad encargada de estos enredos, y como lo establece en el Acta Circunstanciada de Auditoria y Pre-cierre de Auditoria Financiera Domiciliaria No.2019AM0102010228, que fuera firmada y recibida en la Tesorería Municipal el pasado 29 de Noviembre del 2019, y dice que los involucrados deberán “…justificar el motivo de lo observado, así como acreditar el ejercicio del recurso de acuerdo a la normatividad, detallando el uso, destino final y beneficiarios de las erogaciones o en su caso el reembolso del importe observado. En lo sucesivo se deberán de establecer los controles correspondientes, con el propósito de que no ocurra de nuevo esta situación, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de la medida y controles implementados. Debiendo proceder conforme a las disposiciones legales aplicables, respecto de los Servidores Públicos que resulten responsables de la situación observada”.

Como la ven, amables Anacondistas? Ojala que devuelvan esa lana, porque en verdad que si les está haciendo mucha falta en el Ayuntamiento donde es un solo lamento ante el casi nulo ingreso, empezando por el fondo minero que ya se lo chingo su mismo jefe allá arriba, pero nos veremos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.