Anaconda y los que no les calienta ni el sol @GPMorenaSonora

Posted by Hector

AL FINAL DEL PRIMER INFORME DEL DIF-CABORCA DE LA PRIMERA DAMA SRA. LUPITA DE MACÍAS, SU ESPOSO EL ALCALDE LIBRADO MACÍAS, DECLARÓ CON MUCHO SENTIMIENTO:

“… los papeles están invertidos, ella debió haber sido la Presidenta de Caborca… pero todavía es tiempo, pero todavía es tiempo”, aclarando enseguida que “…no es un destape, es un aviso para ciertas gentes de ahí del mundo de mi partido (MORENA)”.

PARA EMPEZAR, “EL CUBANO” MIER Y LA DIPUTADA LOCAL LIC. ALICIA GAYTAN, YA ANDAN QUE NO LOS CALIENTA NI EL SOL.

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Pues las “sorpresas” están a la orden del día en nuestro querido México, que cada día nos saca cada pinche susto a los mexicanos que nos la llevamos con “el Jesús en la boca” esperando escuchar la siguiente pendejada que nos dirá nuestro Presidente Andrés Manuel en la homilía diaria. Y digo “sorpresas”, tan solo por no encontrarle otro nombre, porque ya no es sorpresa para nadie lo que suceda o deje de suceder en cualquier aspecto, en lo largo y ancho de nuestra geografía mexicana.

Por ejemplo, podemos decir que esta vez, al menos para los que tenemos la dicha de vivir en esta Heroica ciudad de Caborca, Sonora, no tiene la menor importancia el hecho de que el multimillonario dirigente del sindicato petrolero, el Señor Carlos Romero Deschamps, haya presentado su renuncia a la dirigencia del poderoso sindicato que durante 26 años lideró, pues poco o nada nos puede llamar la atención ese hecho, quizá tan solo nos haga voltear a la televisión cuando escuchamos que se chingó miles de millones de pesos para dárselos al PRI en la campaña de Enrique Peña Nieto, así como otro puño de miles de millones de pesos para Francisco Labastida Ochoa, y así sucesivamente, nos pudiera llamar la atención el escuchar solo la pequeña frase de “miles de millones”, y eso nos haga voltear a ver la tele, pero de ahí en fuera, lo demás nos viene “Wilson”, pues una vez satisfecho nuestro morbo, el resto sale sobrando.

Pues la verdad es que nos puede interesar a un puñado de caborquenses que Manuel Limón Hernández quede de Secretario General Interino en lugar de Romero Deschamps. Y lo que es más, que El dirigente sindical disidente Mario Rubicel Ross García la esté haciendo de pedo y no acepte el interinato de Manuel Limón en el sindicato petrolero, pues trae un salivero que para el próximo 19 de noviembre una autoridad judicial le otorgará un amparo para que por fin la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) le entregue la toma de nota como secretario general.

Como también a quien le puede interesar que este humilde Anaconda se de la vuelta por el bellísimo pueblo de Sáric, Sonora, donde las manda tocar “El Chito”, para ir a buscar a mi delegado sindical cetemista en ese municipio, el aguerrido Ramiro Romero, para poner cierto orden en algunas actividades minero sindicales que se están desarrollando en terrenos de la espléndida población. ¿A quién le puede interesar eso?. Pues bien, ya le daremos tiempo al tiempo.

Así pues, de la misma manera nos puede valer madres lo sucedido en Culiacán, Sinaloa, supuestamente porque habían atrapado al joven Oviedo “El Ratón” Guzmán López, hijo del legendario narcotraficante “El Chapo” Guzmán Loera, y que se hicieron los chingazos de inmediato con “la gente” de este tipo, exigiendo que lo liberaran a la voz de ya, o de la contrario iban a volar, pelos, pestañas, cejas, bolsos de mano y pantaletas, como así sucedió en esa productiva capital del Estado de Sinaloa, donde se escucharon las metralletas como cientos de miles de veces se han escuchado en esa población; pero quizá también eso nos valga “Wilson”, o quizá el morbo de oir los balazos nos haga voltear la cara al amarillento noticiero que lo esté informando, y una vez satisfecho nuestro morbo, les repito, el resto nos sale sobrando, como ha sido una y mil veces. Tan solo darle una probadita a nuestro querido morbo y como dijo mi amigo Cirilo Pacheco, “tan y otra vez tan”.

“A ver, a ver, pinche Anaconda enredoso. Nos diste una introducción a la columna bastante extraña, media enredosa, como una telaraña de Halloween, lo que me pone a pensar que nos quieres llevar por esa cortina de humo para no entrarle al tema ese tan bueno, eso que si nos importa a los de Caborca, ese tema que dejó en el aire el alcalde Librado Macías González al prácticamente “destapar” a su esposa Lupita como la próxima candidata a la presidencia municipal de Caborca, le guste a quien le guste o enójese quien se enoje… Dinos algo de eso, Anaconda bizcocho, o de plano si te dan la suficiente lana para que no enredes más las cosas, o para que no sueltes la sopa de como anda todo ese pedo con los de MORENA, con El Cubano, con la Alicia Gaytán, y todo la clica del Movimiento de Regeneración Nacional?…. A ver, a ver, pinche Anaconda, suelta tu ronco pecho!!”.

Vaya, vaya, vaya, intolerante Anacondista, una vez más exigiendo tu sobre dosis de información a tiempo y en la mejor forma, tal y como lo establecen las leyes, por lo que procederé a otorgarte ese derecho a estar bien informado de forma veraz y oportuna, tan solo como a Ti te gusta, intolerante Anacondista.

Bueno, resulta que en días pasados, la primera dama de Caborca, Sra. Lupita de Macías González, ofreció su primer informe de actividades al frente del DIF Municipal, plagado de realidades palpables en la sociedad, lo que seguramente dio pie a la hoy conocidísima declaración de su esposo el alcalde Librado Macías González, que dijo respecto de su esposa una vez terminado el informe, entre muchas otras cosas, a unos colegas periodistas, “… los papeles están invertidos, ella debió haber sido la Presidenta de Caborca… pero todavía es tiempo, pero todavía es tiempo”, aclarando enseguida que “…no es un destape, es un aviso para ciertas gentes de ahí del mundo de mi partido (MORENA)”.

Es un hecho que esta declaración fue como un reguero de pólvora para todos los cercanos militantes de MORENA al alcalde, pues hay muchos caminos ya iniciados con rumbo a una candidatura en el 2021, y claro que a nuestro amigo Abraham “El Cubano” Mier Nogales, y a la actual diputada local por este tercer distrito electoral Lic. Alicia Gaytán, no debe haberles caído ni de chiste lo dicho por Librado, pues no se requiere haber estudiado en Harvard para entender que toda la militancia de MORENA y más aún, los aspirantes a sucederlo en la silla, se tienen que quedar “chitón perritos”, pues lo que vendrá, lo dijo muy claro, es la actual primera dama LUPITA DE MACÍAS, y habrán de irle bajando de rayitas desde una vez, para que se vayan “alineando” en torno a la candidatura de la Señora Lupita de Macías, le guste a quien le guste.

Al menos “El Cubano”, tiene muchos amigos, y uno de ellos en Movimiento Ciudadano que bien le puede echar la mano con la candidatura a la presidencia municipal de Caborca, si en MORENA lo hacen menos, como ya se escuchó.

Esto me recuerda aquella anécdota de uno de los miembros de la familia de los internacionalmente conocidos “Los Patas Locas” (¿Quién no los conoce o no ha escuchado hablar de ellos?). Pues bien, resulta que se había extraviado uno de los miembros de esta familia y ya tenían varios días buscándolo y nada que lo encontraban, hasta que alguien le sugirió a uno de los hermanos que fueran a ver al saurino de Pitiquito. Les dijo que ese saurino tenía un “don” y les iba a decir donde estaba su hermano y si estaba vivo o muerto, les iba a dar toda la información de su hermano, por lo que el hermano, ya desesperado se fue a pie con rumbo a Pitiquito a buscar al famoso saurino, y después de varias horas de caminata para llegar al vecino y pintoresco pueblecito de Pitiquito, se puso frente a la puerta de la casa del Saurino y le tocó la puerta en repetidas ocasiones, hasta que alcanzó a escuchar una voz de adentro que le preguntaba: ¿”Quién es”?… Y muy decepcionado se dio la media vuelta y agarró rumbo a Caborca, a la vez que rezongaba: “¡¡Para eso me gustabas, pinche saurino!!”.

Cualquier detalle, será mera coincidencia, en mientras, este humilde Anaconda le sacará punta por ahí a algún destino turístico, y nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.