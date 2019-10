Anaconda y los protagonistas @EGandaraC @anacondasonora

Posted by Hector

BUEN AMBIENTE PUEDEN GENERAR LOS PROTAGONISTAS DE LA POLITICA EN CABORCA.

AUNQUE EL SUPER DELEGADO EN SONORA JORGE TADDEI, ANDA DE BAJADA, “EL CUBANO” NO AFLOJA EL PASO.

“EL PACTO DEL MOCHOMOS”, CON ERNESTO GANDARA, RICARDO BOURS Y ANTONIO ASTIAZARAN, DESDE SU INICIO AGARRO FUERZA.

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Mientras en esta mancillada, pero por siempre Heroica ciudad de Caborca, nuestro gran amigo Abraham “El Cubano” Mier Nogales se jala los pelitos por el “práctico destape” que hiciera en días pasados el alcalde Librado Macías de su esposa Lupita de Macías para sucederlo en la silla, los graves incendios que se presentan en la costa del estado de Baja California, allá por Tecate y Tijuana, nos han dejado algunos muertitos y un chingal de viviendas destruidas por el fuego, según nos dieron a conocer las autoridades de Protección civil de la Baja California, concretamente su titular en la entidad Don Antonio Rosquillas, que dio a conocer la muerte de primero de dos personas en Tecate y luego uno más en Rosarito.

Estos incendios son provocados por los ya famosos vientos de Santa Ana, que son muy secos y le arrean sobre toda la Alta California, es decir allá por los Estados Unidos y luego se pasan a la Baja California en esta temporada de otoño, con las consecuencias que estamos viendo y viviendo hoy día, con todas esas broncas que ocasionan como el cierre de carreteras, muertos de gente que se niega a abandonar su casa que viene siendo prácticamente todo su patrimonio y prefieren la muerte como el caso del señor que encontraron muerto calcinado en Rosarito, casas incendiadas, hectáreas y más hectáreas de bosques incendiados, en fin, un soberano desorden que pone en jaque a cualquier autoridad y a cualquier población.

Pero en fin, gradualmente se van controlando estos incendios y se van reabriendo carreteras que hubo que cerrarlas en su momento, como también se va recurando la calma entre la población, al igual que debería suceder en mi querida Perla del Desierto con el asunto político, pues se nota la falta de experiencia y conocimiento de este perverso oficio de la política, pues lo único que vemos de nuestros protagonistas es que tan sola reaccionan ante cualquier situación que se presenta y solo se encabronan, cuando no deberían reaccionar, sino por el contrario, solo accionar, para obtener buenos resultados, ver las cosas con calma, ponerse a trabajar para contrarrestar los eventos que se presenten, sin hacerla mucho de pedo, y mucho menos enojarse, pues nos queda muy claro que todo aquel que se enoja, sencillamente pierde, y así ha sido durante tiempos inmemoriales hasta la fecha, y esperemos que poco a poco se vayan controlando las emociones en este destartalado pueblo, aunque ya nos enteramos por ahí que a mi amigo “Cubano” Mier, lo trae un poco destanteado la buena bronca en la que anda metido su “horcón del medio”, el súper delegado en Sonora, Jorge Taddei de la 4t, que ahorita está atravesando una etapa difícil al estar siendo investigado por la Secretaría de la Función Pública, ya que se presume utilizó recursos etiquetados para planes ciudadanos y les dio un uso distinto, dejando que la población “se desnudara el glande”, y por ello se ha ganado esta investigación, y la verdad es que este súper delegado Don Jorge Taddei, no

debería sentirse muy confiadito, pues las cosas con su apoyo allá “arriba” el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Alfonso Durazo, no las trae todas ganadas, y bien pudiera dibujarse una sorpresa en todo el panorama político sonorense, pese a las críticas en contra y a favor, sin dejar de lado el fuerte apoyo que le ha venido dando López Obrador, al final de la jornada, se puede dar vuelta la tortilla de un momento a otro, y cambiar totalmente el panorama político, quedando lo peor para los que tenían lo mejor y viceversa, como ha sucedido en muchas ocasiones, pues no sería la primera ni la última vez en que el espectro político de una voltereta de 180 grados y lo de arriba quede abajo. Así nomás!!!.

Ya de por si los morenistas o deberían estar tan seguritos, pues los chamucos de la grilla sonorense, Ernesto Gándara “El Borrego”, Ricardo Bours Castelo y Antonio Astiazarán, andan muy agarraditos de la mano, pues llegaron a laq firme conclusión de que si van juntos le tortean el hocico a MORENA, pero si no van juntitos, quien sabe como les ande pintando el panorama.

Como buenos mexicanos y también como buenos políticos, ya se reunieron, ya se tomaron la foto, ya comieron en el conocido restaurant de la capital de Sonora “Mochomos”, por lo que algunos politólogos les dio en llamar a esta reunión como “El Pacto del Mochomos”, pero la duda continúa en el aire, pues hasta el cierre de esta edición, aún no se decía quién de los tres iba a la cabeza, pues quizá por ser la primera reunión, tan solo se trate de que ya se dio la señal, que ya se dieron cuenta que deben andar de la manita, y que finalmente tendrán que llegar al mejor de los acuerdos para que no se eche a perder el enjuague y la próxima tengan que ver a Morena en el poder estatal aquí en Sonora.

Si las elecciones fueran hoy, los conocedores del tema aseguran que aquí en Sonora, no existe todavía alianza alguna que venza al partido del señor AMLO en la carrera por el 2021.

Eso sería si las elecciones fueran hoy, sin embargo faltan dos años aún y pueden suceder muchas cosas, como esta que ya se está viendo y con un buen pacto, que bien podría ser la cabeza para el mejor posicionado con positivas mediciones y los otros dos se sumen con todas las ganas, pudiera ser el primer paso para el triunfo el 2021.

Lo cierto es que al menos “El Borrego” Gándara, sin prisa, pero sin pausa, no deja de trabajar, por allá en el sur del estado donde trae extenuantes giras, visitando raza, grupos, y todo lo que se le atraviese para invitarlo a la suma de miembros en su proyecto hacia el 2021.

Para irnos, esperemos que las cosas agarren buen rumbo, al menos aquí en Caborca, y que los involucrados en esa fiestecita del 2021, nos den lo mejor de ellos para que los caborquenses, por primera vez, podamos escoger entre algo de calidad a aquel o aquella que dirija los destinos de mi “forever” Heroica Caborca.

¡Ah!, y las cuentas del ex líder petrolero Carlos Romero Deschamps, seguirán congeladas y/o bloqueadas, y a ver como le hace este pobre cabrón para subsistir, pues AMLO es muy gacho con él y le atoró su dinero. Ahí le haremos llegar una feriecita para que le eche gasolina al Ferrari y salga a comprar unas salchichas en algún Oxxo… Digo, por aquello de la solidaridad entre colegas de la liderada. Nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.