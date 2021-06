Posted by Hector

Anaconda y los Paperos

REUNION INTERDISCIPLINARIA PARA EL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES E HIJOS DE TRABAJADORES AGRICOLAS

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Al fin se pusieron las pilas nuestras autoridades para solucionar el grave problema que se presenta cada año con la cosecha de la papa en esta región, pues los productores de este tubérculo, quizá para no tener fallas en el ciclo, traen gente de otras partes para levantar sus cosechas que son muy rápidas, pues en la mayoría de los casos, no aguantan ni tan siquiera un mes y se requiere seguridad en todos los aspectos, siembra, atención, cosecha, transporte, etcétera, etcétera, y lógicamente que eso trae consecuencias graves pues es muy corto el tiempo con que cuentan para ordenar este trabajo, y se miran horrendas cosas entre el personal que labora en el ciclo de la papa, ya que llegan familias enteras con niños menores de edad que no pueden trabajar y hasta pequeñitos que los dejan solos sus padres en cualquier lugar del campo que corresponda, enfrentando las altas temperaturas que se presentan en esta ciudad de Caborca y municipios aledaños, con las consecuencias que a cada año nos ha tocado mirar, vivir y hasta padecerlas, como niños deshidratados, al igual que los adultos, y en algunas ocasiones se han presentado casos de fallecimiento de chiquitines por esto, además de enfrentar el Acoso de los animales del desierto como la víbora de cascabel que hay por cientos en esos campos y su mordedura es mortal, atacando niños indefensos que sus padres dejan en cualquier rincón de estos campos para ir a ganarse el sustento diario.

Cada año suceden cosas horrendas derivadas de la cosecha de la papa, que a decir verdad es una derrama económica importante para esta región, y es por eso mismo que requiere de mucha y especial atención por parte de las autoridades y todos aquellos involucrados en esta actividad agrícola, por lo que ahora si voltearon a ver este asunto y se llevó a cabo lo que llamaron REUNION INTERDISCIPLINARIA PARA EL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES E HIJOS DE TRABAJADORES AGRICOLAS, dejando muy en claro el Dr. Luis Alberto Cañez, la necesidad de sentar las bases para establecer estrategias que lleven a una capacitación, prevención y atención oportuna, principalmente a niños y adultos mayores que vienen siendo los de mayor riesgo.

En esta importante reunión se dieron cita los representantes de diferentes campos productores de papa, así como las autoridades tradicionales de las etnias Tohono, Raramuri, autoridades del DIF, Derechos Humanos, Secretaria del Trabajo, Secretaria de Salud y muchos más interesados en el tema.

Muy preocupada se manifestó la Primera Dama del Municipio de Caborca Lupita Domínguez de Macías González, por todos los problemas y serias dificultades que enfrentan estas gentes que vienen desde lejanas regiones en busca de trabajo digno y decente.

Lo más importante es que se comprometieron los presentes con la firma de un documento, a corregir las fallas detectadas hasta hoy, cumplir con los acuerdos tomados, fijándose un plazo a corto plazo para lograr una mejor calidad de vida entre los jornaleros agrícolas que cada año nos visitan a levantar cosechas de papa.

Por supuesto que le daremos seguimiento a este interesantísimo tema, por lo que nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.