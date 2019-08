Posted by Hector

ANACONDA Y LOS MOLESTOS

PRONTO VEREMOS RESULTADOS EN SEGURIDAD PUBLICA

YA CASI INSTALAN EL MODULO DE BANJERCITO PARA TRAMITAR PERMISOS EN CABORCA

SE MOLESTARON “EL CUBANO” Y “EL BETO” BARAJAS CON ESTE HUMILDE ANACONDA

ANACONDA

POR:- JOSE RAMON GASTELUM ROCHA

H. CABORCA, SONORA.

Pues a toda la población que vive en este hermoso Estado de Sonora, les podemos decir que ya podemos respirar tranquilos, en virtud que la Seguridad Pública llegó y claro que llegó con el firme objetivo de poner orden, de poner un hasta aquí, y lo mejor es que nuestra seguridad quedó en manos profesionales, de gente que tiene una formación militar, o sea que no anda con medias tintas, y a la hora de actuar, sencillamente van actuar y poco a poc o ir limpiando de pilluelos, todos y cada uno de los municipios de la entidad para que volvamos a ser lo que no hace mucho tiempo éramos, un rancho grandote donde podíamos dejar la bici parqueada donde nos diera la gana y volver y ahí nos esperaba la bicicleta, pero ahora, es cuestión de segundos dejar algo solo y se nos desaparece.

Así está el asunto con la delincuencia organizada en Caborca y todo el Estado, la nación, porque quizá ellos, los pilluelos, “los malosos”, si le ponen ganas a entrenar todos los días, y quizá nuestros policías de todos los niveles y los nombres y siglas habidas y por haber, a lo mejor no le ponen tantas ganas, y es por eso que los pilluelos nos van ganando terreno gradualmente, pero ahora ya basta, pues con la llegada de la Guardia Nacional a todos los rincones y en cooperación con las demás corporaciones, es un hecho que la tranquilidad volverá. Seguramente que habremos de darles un poco de tiempo para esperar a ver los resultados en este rubro que tanta falta hacen esos buenos resultados que hasta ahorita brillan por su ausencia.

La gran ventaja que tenemos es que los nuevos jefes que ya se incorporaron a las filas policiacas existentes, son gente que tiene mucha capacidad, es gente que su experiencia los avala y eso nos debe hacer sentirnos seguros en cualquier calle que andemos. Al menos eso nos han dicho las autoridades y la verdad es que no tenemos otra opción hasta ahorita, por lo que estamos obligados a dar ese voto de confianza y además colaborar en lo que podamos con ellos, y así de la mano, autoridades y comunidad irle dando solución a la problemática que se nos vaya presentando. “Digo, si los policías están de acuerdo en aceptar el apoyo de la comunidad”, como nos comentaba un amable Anacondista con quien tuvimos a bien ahondar en este tema de la seguridad o inseguridad pública. Talón de Aquiles de toda administración. Siempre ha sido así. Y ahora no podía ser la excepción.

Hay muchos estudios, análisis, y cuanta chingadera se les antoja a los “científicos” de la seguridad, pero eso ya no es ni debe ser importante, si9mplemente lo que veamos al diario vivir en las calles de nuestra ciudad, porque se dan esos datos y los resultados tan catastróficos como han sido hasta hoy, y siempre nos brinca el jefe supremo con el dedo embarrado de atole y nos dice “Yo tengo otros datos”. Pues así no funcionan las cosas, sino lo que realmente se haga y se palpe en la realidad. Ya veremos. El tiempo nos dirá.

Mientras el asunto de la seguridad avanza paso a paso, nuestro Alcalde Librado Macías y la Sindico Lic. Mary Martínez, se dieron a la tarea de buscar una solución a los propietarios de carros importados a la frontera para que puedan sacar sus permisos en esta ciudad, y se fueron a la urbe de hierro, allá a la ciudad de México a echar una platicada con el mero Administrador General de Aduanas el Lic. Ricardo Ahued Bardahuil y con la Lic. Teresa Zermeño Administradora central de investigación aduanera, y le plantearon la necesidad de instalar un módulo del Banjército aquí en esta Heroica ciudad y que los dueños de carros importados a la frontera puedan tramitar sus permisos de internación temporal y poder salir de la famosa zona libre.

Todo indica que van por buen camino las negociaciones, ya que el General de Brigada Diplomado del Estado Mayor Ricardo Flores González, Director de Banjército ha manifestado buena disposición para que se instale el módulo que le solicita el alcalde de Caborca, y así poder facilitar los trámites a los propietarios de carros importados a la zona libre. Pues ojalá y se haga pronto el módulo, pues sabemos que es una chinga tener que ir hasta Sonoyta o Peñasco para sacar los famosos permisos.

Cambiando bruscamente de tema, en verdad que me tomó por sorpresa los dos que tres mensajes violentos que me mandó mi amigo Abraham “El Cubano” Mier con dos que tres de sus camaradas, al decirme que se encuentra muy molesto con algunas líneas que este humilde Anaconda escribió la edición pasada sobre lo acontecido en una reunión bajo un mezquite al norte de esta ciudad.

Claro que es muy extraño esto, ya que quienes conocemos de cerca al “Cubano” sabemos de las tablas que posee en el ámbito político y no es normal este tipo de acciones emprendidas en una figura pública que aspira a uno que otro puesto de elección popular, pues sabido es que se exponen al escrutinio de los electores desde mucho antes que inicien las fiestas electorales, por lo que nos daremos un buen tiempo para buscar a mi amigo “El Cubano” y pedirle una explicación al respecto, pues no es precisamente el oficio periodístico para andarse peleando con nadie, sino simplemente somos una cajita de resonancia del diario quehacer de nuestros protagonistas políticos, y de otros rubros como el deporte, seguridad y en todo lo que concierna al quehacer público.

Y ya que estamos con esto, también tuvimos un arranque de niño por parte de mí no menos amigo “El Beto” Barajas, que reaccionó de manera infantil por otras líneas escritas en este espacio acerca de su problema que tuvo de salud y que le exige la medicina un buen tiempo de relax sin exponerse a los altos niveles de estrés que produce el andar en el pandero político, y resulta que se encabronó tanto que ordenó a los empleados de su tienda “Barrey” que ya no se expendiera este Semanario Confidencial en ese lugar.

No cabe duda que este pinche calorón está causando estragos en nuestros políticos, o de plano son desequilibrados con arranques infantiloides que dejan mucho que desear en alguien que aspira a tomar el mando del municipio o del distrito.

En fin, ya veremos que pueda estar detrás de todo esto, ya que iremos en busca de mis dos, todavía amigos, para hacer las aclaraciones pertinentes y olvidarnos de peleas estériles que no llevarán a ninguna parte a los bandos en presunta pugna.

Aunque también es pertinente dejar bien en claro, que si es deseo de ambos el pactar una pelea sin tregua con este humilde Anaconda, seguro estoy que no se darán por mal servidos. Nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.