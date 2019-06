Posted by Hector

Anaconda y los jodazos por Sonora

INICIARON LOS JODAZOS EN SONORA POR LA GUBERNATURA.

EL LIDER DEL PRI ESTATAL “EL PATO DE LUCAS”, DIO LA PRIMER CAMPANADA.

DESENMASCARAN A PILLUELOS DE LA ADMINISTRACION DE CLAUDIA PAVLOVICH. ALGUNOS CABORQUEÑOS EN LA LISTA.

TRUMP Y LOPEZ OBRADOR AGARRADOS DEL CHONGO Y EL DÓLAR PURO PA’RRIBA!!!

Pese a lo temprano que pudiera considerarse para iniciar campañas, es cierto que respecto de los municipios es demasiado temprano y se estila empezar tempranito; pero en cuanto a la gubernatura del Estado de Sonora, pues acaban de pasar en seis estados, pues aquí en mi querido Sonora se dejaron venir los jodazos y empezaron fuertes, parece que no hay round de conocimiento, pues ya se conocen bastante bien todos los inmersos en esta fiesta política, y desde el principio van por noquear y no darle chance al que se apendeje.

Amables Anacondistas, esto es un hecho pues ya le entró a la rifa del tigre, “El Borrego” Gándara, Ricardo Bours Castelo, la quiere El Potrillo” Pompa, no tarda en aparecer el o la chipilona de la gobernadora, y así sucesivamente, y por las filas del PRI, lógicamente que ya tocaron fondo y su líder estatal Ernesto “El Pato” de Lucas Hopkins, que también le late su corazoncito y muy rapidito, se aventó duro y a la cabeza al señalar con huevos “…no es el PRI el que comete actos de corrupción. Son los funcionarios que laboran en el gobierno que emana de nuestra plataforma, quienes decepcionan a los ciudadanos y quienes lastiman a los militantes… Ya estuvo bueno de silencios y de querer defender a los indefendibles… Me refiero a los funcionarios, quienes con sus excesos, agandalles, componendas, triquiñuelas, han dañado con su actuar la imagen de nuestro partido y la imagen de los verdaderos priistas…”.

Es importante señalar que no hay buenas o malas influencias, sin más bien, buenas o malas naturalezas digestivas… por eso las verdades hay que decirlas apretando los puños y los dientes… y quienes nos dedicamos a este agradable oficio periodístico, sencillamente lo hacemos de esa manera.

Tras esto, las redes sociales y la tecnología actual se lanzó contra todo lo que se atravesó en su camino, poniendo en la cruz al propio Secretario de Gobierno “El Potrillo” Pompa, a quien señalan de realizar suculentos negocios con el fondo minero y ya está estrenando casa en la colonia Pitic de la capital del Estado, mientras que más de cuatro presidentes, entre ellos el de Caborca, andan buscando desesperadamente el dinero que salió de las entrañas de sus municipios, de los trabajos mineros, y resulta que el secretario de gobierno se los mete en humildes casitas de la colonia Pitic, como ha quedado claro en los diferentes medios digitales.

Otro vivito que ya sacaron a flote en las famosas “redes sociales”, es el Director General de IMPULSOR del Estado de Sonora, OCTAVIO ESQUERRA DEL REAL, que anda metido en asuntos de las recientes empresas del transporte en Hermosillo, donde se necesitaron algunos 150 a 200 millones de pesos para entrarle a esa “polla”, y aquí está este angelito muy bien asesorado por cierto por el otro baquetoncito de La Perla del Desierto el Jorge Luis Moreno Dávila, que anda allá de lame huevos de este Octavio Esquerra y también se presta para las operaciones de una u otra forma con dinero ajeno o dinero de ese que agarran del “manotello”, ya que es su especialidad, claro que cuando le dan chance de entrarle como ha sido esta vez. Quizá porque la gobernadora Claudia Pavlovich no sepa de que patita cojea este “desert rat” del Jorge Luis Moreno Dávila, porque de saberlo, seguramente que no lo tendría en sus filas. Bueno, eso es lo que se comenta por acá en las mesas de café de Caborca.

A GUSTAVO RODRIGUEZ LOZANO, un Secretario de Egresos, que lo detectaron como una ratita que se agandalla dinerito con las compras, ya que tiene bajo su mando unas tres decenas de Directores Administrativos y aseguran que los billetea tranquilamente, pero para su desgracia ya lo lamparearon las redes sociales y no lo van a soltar hasta que no lo vean huyendo o atrás de las rejas al igual que muchos más que ya andan sobre sus “nailon” y los traen muy cortitos.

Así las cosas en el PRI y se desató el diablo con el candente y certero discurso del “Pato de Lucas” y ahora es un pedo para que se paren las broncas, pues se están detectando funcionarios de todos los niveles y por si fuera poco, se oye recio y quedito en las redes y “youtubes” y todo el mundo cibernético, se dice “…fíjate que el marido de la desta, también anda de mano larga…”, “…no me lo vas a creer, pero el hermano del secretario de no sé qué, está metido hasta el cuello…”, y así sucesivamente, una entrañable telaraña de mañositos, manos largas, ratoncitos de dos patitas, y todo lo que suene a delincuencia y atracos en el gobierno que poco a poco se va sacando a flote, y todo por unas cuantas palabras del dirigente estatal del partido en el gobierno estatal y se echa a andar el engranaje en pro y en contra de lo que vaya y de lo que venga… Así nomás.

Dentro de muy poco tiempo, menos del que te imaginas, Anacondista querido, empezaremos a ver muchas caritas que nos decían que eran muy buenos niños y hacían muy buen trabajo en el gobierno del estado al lado de la gobernadora Claudia Pavlovich, que serán descubiertas sus malas actuaciones en los diferentes puestos y con tristeza veremos que solo son pilluelitos, y lo más triste, una gran bola de leperines de acá de Caborca y del PRI. Que lástima que echen a perder sus carreras por un inofensivo peso. En fin, cada quien su vida y cada quien su pedo.

Pues cada quien tiene sus broncas, y cada quien tendrá que buscarle la solución que crea más conveniente, pues en tanto en Sonora empiezan a descobijar a los ladronzuelos y pilluelitos de cuello blanco dentro del gobierno estatal, mis camaradas López Obrador y Trump “El Temerario” se andan echando chingazos, pero como buenos políticos, negando que se andan echando chingazos, pues se comportan, según ellos de forma diplomática, pero el Trump ya dijo que si López Obrador sigue permitiendo que pasen por México los migrantes que van a Estados Unidos, entonces habrá pedo, y muy acedo… Para empezar a cantar y en inglés, el werito Trump le fijó un arancel del 5% a todos los productos mexicanos que quieran pasar a USA, y eso incluye a todos, los tomates, aguacates, chiles, uvas, pasas, espárragos, putas, payasos, mariguana, “pollos”, tuercas, políticos ratas y perseguidos, es decir, a todos los productos mexicanos.

Nuestro ejecutivo de la nación, como solo él sabe hacerlo, con esa calma que te da el tener un chingal de dinero en efectivo y en inversiones, le contestó: “…cámate Tump, eh!!… cámate Tump, eh!!…”.

Mientras son peras o manzanas, la amenaza está sembrada para hacerla válida el 10 de junio próximo y entonces sabremos que pasará y hasta donde irá a parar esto.

Por lo pronto, el dólar, que andaba tan tranquilo como Don Sebas, entre los 17 y feria y los 18 y feria, pues se pegó una destanteada y de un intercambio de chingazos entre “El Peje” y “El Werito Trump”, parece que agarraron al dólar en medio y lo sacudieron porque al cierre de esta edición, el dólar estaba cerrando en 20 pesos con quince centavos, lo que nos habla del buen desorden que se puede suscitar si no se ponen de acuerdo este parecito de Jefes de Estado y entonces sí, lo que pasaría con los mexicanos que de por sí estamos amolados y con una fiesta política de este nivel, vamos ir a dar hasta el fondo, o como diría “El Canelo”, “..nos vamos a la lona…”. Tan bien que íbamos!. Esperemos que las cosas tomen su buen rumbo para que no sucedan desgracias.

Esto trae a mi memoria los recuerdos de Mamá Grande, de que tanto les he contado, particularmente de esa salsita de molcajete que no se puede olvidar el singular sabor que solo Mamá Grande le daba, y con la parsimoniosidad de toda una Mamá Grande, me decía, en tanto preparaba la exquisita salsa con su meneadito,”Mira M’hijito, la riqueza es algo tan común y tan corriente, pero la sabiduría en cambio es rara… con frecuencia la riqueza sin sabiduría puede terminar en desastre…. Y si hay riqueza y sabiduría, se logra una potente combinación…”. No puedes negar, querido Anacondista, cuanta sabiduría poseía Mamá Grande, que con la mayor sencillez del mundo, plasmaba en su rica salsa de molcajete… Así nomás!!. Por lo pronto, nos vemos la próxima edición, si Mi Poder Superior me lo permite.